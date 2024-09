Ab sofort können Interessierte weltweit einen Einblick in New World: Aeternum erhalten. Die offene Beta bietet sowohl PC- als auch Konsolenspielern die Möglichkeit, die mysteriöse Insel Aeternum zu erkunden. Dieser Test ist ein wichtiger Meilenstein, um das Cross-Play-Feature zu erleben, das das Spielen über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht.

Spieler haben bis zum 16. September um 18:00 Uhr die Möglichkeit, die Welt von New World: Aeternum zu betreten und bis Stufe 30 aufzusteigen. Während dieser offenen Beta können Abenteurer eine Vielzahl von Aktivitäten ausprobieren. Dazu gehören PvP-Kämpfe in 3v3-Arenen, die Erkundung von gefährlichen Gebieten und die Teilnahme an Expeditionen wie der Amrhein-Ausgrabung. Dort geht es darum, das Schicksal eines verschollenen Archäologen-Teams zu lüften. Dieser offene Spieltest folgt auf die geschlossene Beta, die bereits im Juli stattgefunden hat.

Belohnungen

Interessierte können offenen Beta von New World: Aeternum kostenlos teilnehmen. Allerdings werden die freigeschalteten Missionen und Gegenstände nicht in Vollversion übertragen. Dafür erhalten Beta-Teilnehmende exklusive Belohnungen, die zum Release zur Verfügung stehen werden. Hier eine Übersicht der Prämien:

Titel: Vorreiter Aeternums – Teilnahme an der offenen Beta

– Teilnahme an der offenen Beta Armschienen des aeternischen Abenteurers – Erreicht Stufe 10

– Erreicht Stufe 10 Marschstiefel des aeternischen Abenteurers – Erreicht Stufe 15

– Erreicht Stufe 15 Beinkleid des aeternischen Abenteurers – Erreicht Stufe 20

– Erreicht Stufe 20 Dreispitz des aeternischen Abenteurers und Wintermantel – Erreicht Stufe 25

Spielende können während der Beta bis Stufe 30 aufsteigen und ihre Reise durch die verfluchte Insel Aeternum fortsetzen. Diese Stufenaufstiege bieten nicht nur kosmetische Belohnungen, sondern auch einen tieferen Einblick in das Gameplay und die übernatürlichen Bedrohungen, die auf Aeternum lauern. Weitere Infos gibt es in dem folgenden Blog.

Die Insel Aeternum & Gameplay-Features

New World: Aeternum entführt Spieler auf eine Insel, auf der der Tod keine endgültige Macht hat. Stattdessen droht den Bewohnern das Vergessen, ausgelöst durch die verderbten Mächte, die über die Insel herrschen. Spieler müssen sich zwischen verschiedenen Fraktionen entscheiden und gemeinsam mit Gefährten gegen die finsteren Horden kämpfen. Durch die Erkundung der Insel können alte Geheimnisse aufgedeckt werden, die das Schicksal von Aeternum und seinen Bewohnern für immer verändern könnten.

In New World: Aeternum steht den Spielern eine große Bandbreite an Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Von Waffen und Rüstungen über Reittiere bis hin zu Emotes – Spieler können ihren Charakter nach Belieben gestalten. Die Flexibilität bei der Wahl der Waffen und Fertigkeiten ermöglicht es, den eigenen Spielstil zu perfektionieren und sich auf die Gefahren von Aeternum vorzubereiten. Weitere Infos zu dem Game findet ihr in der folgenden Übersicht. Darüber hinaus könnt ihr neue Gameplay-Einblicke zu Throne and Liberty, dem kommenden Amazon Games-Titel, erhalten.