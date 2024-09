Mitte Oktober öffnet die POLARIS Convention wieder ihre Tore in Hamburg und bietet Gaming-Fans ein außergewöhnliches Lineup. Deutschlands zweitgrößtes Gaming-Event zieht mit neuen und aufregenden Spielen namhafter Publisher wie CAPCOM, Nintendo und Bandai Namco die Massen an. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das sowohl Triple-A- als auch Indie-Titel umfasst, ist das Event ein Muss für die Gaming-Community.

Die Publisher warten auf

CAPCOM ist auch dieses Jahr stark vertreten und begeistert die Besucher mit einigen der spannendsten neuen Titel. An vorderster Front steht Monster Hunter Wilds, das bereits auf der gamescom für Furore sorgte. Auf der POLARIS lockt der Titel erneut mit einer anspielbaren Quest. Doch das ist nicht alles: In Street Fighter 6 können die Besucher erstmals den Gastcharakter Terry Bogard aus SNKs Fatal Fury ausprobieren, während zwei neue Features das Spielerlebnis weiter bereichern. CAPCOM-Fans dürfen sich zudem auf Kunitsu-Gami: Path of the Goddess freuen, ein actiongeladenes Strategiespiel, das mit packendem Gameplay fasziniert.

Auch Nintendo ist wieder dabei und verspricht eine große Auswahl an neuen Titeln zu zeigen. Mit welchen Titeln der Publisher allerdings genau aufwarten möchte, hat er noch nicht verraten. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der kommenden Woche weitere Details zum Nintendo Line-up enthüllt werden.

Während Capcom und Nintendo bereits alte Hasen auf der POLARIS sind, feiert Bandai Namco in diesem Jahr seinen Erstauftritt auf der nordischen Spielemesse. Mit im Gepäck hat der Publisher das lang ersehnte Tekken 8. Fighting-Fans können sich auf einige actionreiche Partien freuen.

Indie Area und Retro-Highlights auf der Polaris

Neben den großen Namen bietet die POLARIS auch ein kuratiertes Indie-Lineup, das in der beliebten Indie Area präsentiert wird. Hier warten 14 einzigartige Titel darauf, entdeckt zu werden. Zu den Highlights gehört das malerische Action-Adventure Constance sowie das Detektivspiel Morriton Manor Stories: Nordic Whispers. Ein weiteres spannendes Spiel ist das Metroidvania About Cannons & Sparrows, in dem die Spieler als kleine Kanone mit Flügeln das Abenteuer bestreiten. Zusätzlich werden im Bereich der Gamecity Hamburg brandneue Spiele von fünf lokalen Studios präsentiert, darunter Tiny Roar und Lost the Game Studios.

Retro-Gaming-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Eine von Stephan Freundorfer kuratierte Ausstellung lässt Besucher tief in die Geschichte der PC-Spiele eintauchen und nostalgische Momente erleben.

Die POLARIS Convention 2024 findet vom 11. bis zum 13. Oktober in Hamburg statt. Mit Top-Titeln von CAPCOM, Nintendo, Bandai Namco und einer großen Auswahl an Indie-Spielen ist für jeden etwas dabei. Wer noch kein Ticket hat, kann sich jetzt noch welche auf der offiziellen Website sichern. Was die letztjährige Messe zu bieten hat, erfahrt ihr hier.