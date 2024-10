Seit gestern Abend ist das Throne and Liberty für PC und Current-Gen-Konsolen erhältlich. Das von Amazon Games und NCSOFT veröffentlichte MMO entführt Spielende in die Welt Solisium, die mit Abenteuern, PvP-schlachten und gildenorientiertem Gameplay begeistern will. Doch die Community steht dem Titel mit gemischten Gefühlen gegenüber.

In vielerlei Hinsicht scheint Throne and Liberty die richtigen Ansätze für ein spannendes MMO zu besitzen. So äußern sich die Rezensionen auf Metacritic und Steam äußerst positiv über die wunderschön gestaltete Welt und die abwechslungsreichen Aktivitäten. Auch die Freiheit in der Klassenwahl sowie das flexible Kampfsystem werden positiv hervorgehoben.

Kritik gibt es allerdings an den Free-to-Play-Mechaniken sowie den technischen Schwierigkeiten, insbesondere Serverinstabilitäten und Verzögerungen im PvP-Modus. Einige Stimmen kritisieren zudem das Balancing und empfinden das Gameplay als repetitiv. Gleiches gilt auch für den Grind. Viele Rezensionen empfinden den Fortschritt in Throne and Liberty als mühsam und monoton, was sich negativ auf den Spielspaß ausübt. Insbesondere die repetitive Natur von Quests und das langsame Vorankommen ohne den Einsatz von Echtgeld wird häufig als negativ bewertet. Einige Spieler bemängeln, dass der Grind in Verbindung mit den Free-to-Play-Mechaniken zu stark betont wird, wodurch das Spielgefühl beeinträchtigt wird.

Die kommenden Monate in Throne and Liberty

Die Roadmap von Throne and Liberty zeigt ambitionierte Pläne für die kommenden Monate. Im Oktober werden zahlreiche Inhalte durch das beschleunigte Meilensteinsystem freigeschaltet, darunter Gilden-PvP-Events und Open-World-Bosse. Das erste saisonale Event bringt zudem ein Halloween-Update mit neuen Inhalten. November führt die ersten Burgbelagerungen und das Steuertransport-Event ein, bei denen Gilden um die Kontrolle kämpfen. Auch die erste Saison der Arena und 2-Sterne-Kooperationsdungeons werden verfügbar sein. Im Dezember folgt das erste große Inhaltsupdate, das zusätzliche Herausforderungen und Abenteuer verspricht, um die Spieler weiterhin zu fesseln.

Amazon Games und NCSOFT: Eine erfolgreiche Partnerschaft

Mit Throne and Liberty setzen Amazon Games und NCSOFT ihre erfolgreiche Partnerschaft fort. Das Spiel wurde in mehrere Sprachen übersetzt und lokalisiert, um ein breites internationales Publikum anzusprechen. Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games, hebt hervor, dass das Feedback der ersten Spieler eine entscheidende Rolle bei der finalen Entwicklung gespielt hat. Moonyoung Choi von NCSOFT beschreibt Throne and Liberty als ein MMORPG für „jedermann“, das Spieler auf der ganzen Welt fesseln soll.

Weitere Informationen zu dem MMO findet ihr in der folgenden Übersicht.