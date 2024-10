Am 3. Oktober 2024 verkündeten Paramount Game Studios und Saber Interactive die Entwicklung des größten Videospiels in der Geschichte des Avatar: The Last Airbender-Franchise. Das neue AAA-RPG entsteht in Zusammenarbeit mit den Avatar Studios und soll für Konsolen sowie PC erscheinen. Fans sollten mit dem Titel in eine völlig neue Ära des beliebten Universums einzutauchen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Netflix

Nach dem großen Erfolg der Netflix-Adaption erhält das Avatar: The Last Airbender-Franchise erneut Zuwachs. In dem kommenden Rollenspiel schlüpfen wir in die Rolle eines noch nie zuvor gesehenen Avatars, der tausende Jahre vor den Ereignissen der TV-Serie lebt. Gemeinsam mit dem Avatar meistern wir die vier Elemente, kämpfen an der Seite von Gefährten und beeinflussen durch unsere Entscheidungen die Balance der Welt.

Wie Entwickler und Publisher erläutern, soll das der Titel eine Mischung aus bekannten und neuen Elementen des Franchise präsentieren und dabei ein tiefes Eintauchen in die Welt ermöglichen.

Ein neues Kapitel für das Avatar-Universum

Dieses RPG markiert einen bedeutenden Schritt für das Avatar-Franchise, das seit seiner Entstehung im Jahr 2005 immer wieder neue Generationen von Fans begeistert. Laut Doug Rosen, Senior Vice President of Games und Emerging Media bei Paramount, haben sich die Fans lange nach mehr Geschichten aus dem Avatar-Universum gesehnt. „Mit diesem neuen Spiel können wir die Welt von Avatar auf eine immersive Weise erweitern“, erklärt Rosen. Die enge Zusammenarbeit mit Avatar Studios garantiert, dass das Spiel authentisch bleibt und die Essenz des Universums einfängt.

Avatar: The Last Airbender. (L to R) Arden Cho as June, Dallas Liu as Prince Zuko, Paul Sun-Hyung Lee as Iroh in season 1 of Avatar: The Last Airbender. Cr. Robert Falconer/Netflix © 2024

Saber Interactive bringt seine Entwicklungsexpertise ein. Das Studio ist bereits bekannt für seine erfolgreichen IP-basierten Spiele World War Z und A Quiet Place: The Road Ahead. Josh Austin, Head of IP Development & Licensing bei Saber Interactive, betonte die Leidenschaft des Teams für das Projekt. So erklärt er: „Unsere Entwickler sind eingefleischte Fans und es ist eine Ehre, mit Paramount und Avatar Studios zusammenzuarbeiten, um die Welt von Avatar zu erweitern.“

Seit langem ein bekanntes Franchise

Ursprünglich die Serie Avatar: The Last Airbender im Jahr 2005 auf dem US-Sender Nickelodeon ausgetrahlt worden. Darauf folgte ein berüchtigter Kinofilm, eine Spin-off-Serie, verschiedene Comics und Bücher sowie die in diesem Jahr erschienene Netflix-Serie. Auch einige Videospiele sind bereits veröffentlicht worden.

Das Franchise hat in der fast 20 Jahre anhaltenden Geschichte eine gewaltige Community hinter sich versammeln können, die mit Spannung auf den kommenden Titel warten dürfte.

Avatar: The Last Airbender. Gordon Cormier as Aang in season 1 of Avatar: The Last Airbender. Cr. Robert Falconer/Netflix © 2024

Weitere Meldungen zu beliebten Adaptionen findet ihr hier.