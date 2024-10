Große Veränderungen im Halo-Franchise! Entwickler 343 Industries hat gestern im Rahmen eines Videos seine Umbenennung in Halo Studios bekannt gegeben. Mit dieser Neuerfindung geht auch eine andere große Neuerung einher. So soll unter der Verwendung der Unreal Engine 5 künftige Teile der Reihe erscheinen. Das soll nicht nur die Zukunft des Franchise sichern sondern auch für kürzere Entwicklungszeiten sorgen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Studio-Chef Pierre Hintze erklärte, dass der neue Name „Halo Studios“ ein Symbol für ein frisches Kapitel in der Geschichte der Halo-Serie sei. Die Entscheidung, die Unreal Engine 5 zu nutzen, wurde im Rahmen eines internen Projekts namens „Project Foundry“ getroffen. Dabei erstellte das Team erste Tech-Demos, die zeigen, wie die Halo-Spiele mit der neuen Engine aussehen könnten. Im unten eingefügten Video könnt auch ihr einen Einblick davon Erhalten, wie die Unreal Engine 5 das Franchise zu neuen Horizonten führen wird. Die neue Technologie ermöglicht beeindruckende grafische Fortschritte, besonders in den Bereichen Rendering und Beleuchtung.

Die bisher verwendete Slipspace-Engine, die speziell für Halo: Infinite entwickelt wurde, konnte die Erwartungen des Studios offenbar nicht mehr erfüllen. Probleme bei der Entwicklung sorgten bereits für eine Verzögerung des Titels. Deshalb galt der Wechsel zur Unreal Engine 5 schon länger als offenes Geheimnis.

Mehrere Halo-Projekte in Entwicklung

Obwohl noch kein neues Spiel offiziell angekündigt wurde, hat Halo Studios bestätigt, dass mehrere Projekte gleichzeitig in Entwicklung sind. Alle diese neuen Titel werden auf der Unreal Engine 5 basieren, was Fans auf ein noch intensiveres und visuell beeindruckenderes Erlebnis hoffen lässt. Es wurde jedoch noch kein genaues Erscheinungsdatum für die neuen Spiele genannt. Daher ist davon auszugehen, dass wir noch eine Weile auf die neusten Missionen des Master Chief warten müssen.

Warum der Wechsel zur Unreal Engine?

Ein Hauptgrund für den Wechsel auf die Unreal Engine 5 liegt in der besseren Verfügbarkeit von Entwicklern. Viele erfahrene Programmierer und Designer sind bereits mit der Unreal Engine vertraut, was die Einarbeitungszeit verkürzt und die Produktivität steigert. So kann das Studio mehr Ressourcen auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren, anstatt sich um die Pflege einer eigenen Engine zu kümmern. Laut Pierre Hintze soll dies auch die Entwicklungszeiten verkürzen und die Produktion neuer Spiele beschleunigen.

Ein Blick in die Zukunft

Während Halo: Infinite weiterhin mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird, bleibt unklar, wie lange die Slipspace-Engine parallel zu den neuen Entwicklungen genutzt wird. Der Umgang mit der Unreal Engine 5 markiert allerdings die Zukunft von Halo Studios. Fans können sich auf eine spannende Zeit freuen, in der das Universum durch neue Technologien und frische Ideen belebt wird.

Diese Änderungen signalisieren eine neue Ära für Halo, und es bleibt abzuwarten, welche innovativen Ideen das Studio in den kommenden Jahren auf den Bildschirm bringen wird. Das Franchise ist eine der einflussreichsten Spieleserien in der Geschichte von Xbox, und mit diesen Neuerungen könnten die kommenden Spiele die Reihe auf ein neues Level heben. Noch mehr zur Marke findet ihr in der folgenden Übersicht.