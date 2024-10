Das lang erwartete MMORPG Throne and Liberty ist fulminant gestartet und hat in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung beeindruckende 3 Millionen erreicht. Diese haben in der Woche eine Spielzeit von über 24 Millionen Stunden erzielt. Beeindruckende Zahlen konnten auch auf Twitch festgestellt werden. Hier verbrachte die Community insgesamt 11 Millionen Stunden beim Zuschauen. Dieser massive Erfolg wird allerdings von den weiterhin anhaltenden gemischten Rezensionen getrübt.

Trotz des beachtlichen Spielerzuwachses stößt Throne and Liberty nicht überall auf positive Resonanz. Auf Plattformen wie Steam erreicht das MMO eher durchwachsene Bewertungen, was vor allem auf die Serverprobleme und das kontrovers diskutierte Monetarisierungsmodell zurückzuführen ist. Viele Spieler kritisieren das Free-to-Play-Spiel als „Pay-to-Win“, da einige Gameplay-Vorteile nur über Mikrotransaktionen erlangt werden können.

Auch das Kampfsystem sorgt für gespaltene Meinungen. Throne and Liberty versucht sich in einem hybriden Ansatz, der klassische Tab-Targeting-Mechaniken und aktive Action-Elemente bietet. Dieser wirkt auf einige Spieler weniger ausgereift als in anderen MMORPGs. Für diese Community-Mitglieder dient die faszinierenden Grafik und das interessante Klassensystem nur als schwaches Trostpflaster für das unfertig wirkende Kampfsystem.

Kreative Features und massive PvP-Schlachten

Was Throne and Liberty jedoch auszeichnet, sind die einzigartigen Features wie die Fähigkeit, sich in verschiedene Kreaturen zu verwandeln. Diese Mechanik ermöglicht den Kampf sowohl auf Land als auch in der Luft. Hierzu sind auch die groß angelegten PvP-Events positiv zu erwähnen. Dazu gehören beispielsweise die bevorstehenden Burgbelagerungen, bei denen hunderte Community-Mitglieder gleichzeitig um die Kontrolle über Festungen kämpfen.

Zukunftsaussichten für Throne and Liberty

Obwohl Throne and Liberty mit Startproblemen zu kämpfen hat, bleibt die Begeisterung vieler Spieler ungebrochen. Die Entwickler arbeiten bereits an der Verbesserung der Serverstabilität und haben ein Roadmap mit weiteren Inhalten und Updates in Aussicht gestellt. Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, zeigte sich optimistisch: „Wir stehen erst am Anfang und haben eine Reihe von Updates geplant, darunter unsere erste Burgbelagerung.“

Ob das Spiel langfristig erfolgreich sein wird und sich in die Riege von MMORPG-Giganten wie Final Fantasy XIV oder World of Warcraft einreiht, bleibt abzuwarten. Für Fans von großangelegten PvP-Schlachten und dynamischen Welten bietet Throne and Liberty jedoch jetzt schon ein spannendes Abenteuer. Weitere Infos zu dem Titel findet ihr in der folgenden Übersicht.