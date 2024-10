Am Donnerstag startet die nächste Ausgabe des Xbox Partner Preview. Das Event bietet eine exklusive Vorschau auf kommende Spiele, die in Zusammenarbeit mit namhaften Studios und Entwicklern weltweit entstehen. Unter den Partnern finden sich renommierte Entwickler wie Remedy Entertainment, SEGA und 505 Games. Interessierte können sich auf mehr als ein Dutzend neue Trailer und Gameplay-Material freuen.

Das Xbox Partner Preview ist bekannt dafür, neue Spielinhalte ohne große Umwege zu präsentieren. In der kommenden Ausgabe stehen einige große Titel im Mittelpunkt. Darunter ist eine erste Vorschau auf die nächste Erweiterung von Alan Wake II mit dem Titel „The Lake House“. Auch Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird mit einem actiongeladenen Trailer präsentiert. Fans des düsteren Action-RPGs Wuchang: Fallen Feathers bekommen zudem Einblicke in mehrere Bosskämpfe.

Doch der Showcase hat noch mehr zu bieten. Neben Hintergrundeinblicken und Enthüllungen von Release-Terminen stehen auch Weltpremieren der Agenda.

Wo und wann das Xbox Partner Preview verfolgen?

Das Event wird am 17. Oktober ab 19 Uhr (deutscher Zeit) auf verschiedenen Plattformen wie YouTube und Twitch live übertragen. Besonders spannend: Der Stream auf YouTube wird in 4K bei 60 FPS zur Verfügung stehen, während die anderen Kanäle eine Übertragung in 1080p bieten. Für Zuschauer aus verschiedenen Regionen wird der Xbox Partner Preview auch mit Live-Untertiteln in über 30 Sprachen unterstützt, darunter Deutsch, Französisch und Chinesisch.

Wer die Xbox Partner Preview verpasst, muss sich keine Sorgen machen. Ein vollständiger Rückblick auf das Event wird unmittelbar nach Ende der Übertragung auf der Xbox-Website verfügbar sein. Zudem plant das Xbox-Team, exklusive Blog-Artikel zu den vorgestellten Titeln zu veröffentlichen, die weitere Einblicke hinter die Kulissen geben.

