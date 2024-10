Mit Life is Strange: Double Exposure dürfen Fans der beliebten Spielereihe erneut in das Leben von Max Caulfield eintauchen. Dank des Vorabzugangs zur Ultimate Edition können Spieler die ersten beiden Kapitel bereits zwei Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung erleben. In diesen Kapiteln folgt die Geschichte Max, die inzwischen als Fotografin an der Caledon-Universität arbeitet. Doch ihre scheinbar ruhige Existenz wird erschüttert, als sie in einen mysteriösen Mordfall verwickelt wird. Um den Tod ihrer Freundin Safi zu verhindern, muss Max ihre längst vergessene Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, erneut einsetzen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Verlauf der ersten Kapitel begegnet man einer Reihe neuer Charaktere, die tief in die Story verstrickt sind. Besonders spannend ist dabei die Einführung von Moses, einem charismatischen Astrophysiker. Außerdem aber auch der Poetin Safi, deren Schicksal eng mit Max‘ Reise verbunden ist. Doch der eigentliche Reiz von Double Exposure liegt in der spannenden Möglichkeit, zwischen verschiedenen Zeitlinien zu springen, um das Verbrechen aufzuklären und gleichzeitig Safi in beiden Realitäten zu retten.

Die ersten Eindrücke: Rätsel, Entscheidungen und düstere Atmosphäre

Bereits in den ersten beiden Kapiteln wird deutlich, dass Double Exposure die emotional tiefgründigen und moralisch herausfordernden Entscheidungen der Serie fortführt. Max‘ Fähigkeit, in parallelen Zeitlinien zu agieren, ermöglicht nicht nur kreative Lösungen, sondern zieht die Spieler auch sofort in den Bann der düsteren und geheimnisvollen Atmosphäre des Spiels. Besonders fesselnd ist die Art, wie das Spiel Theorien und Spekulationen unter den Fans anregen wird. Ein perfekter Einstieg auch für jene, die die ersten Life is Strange-Teile von Dontnod Entertainment geliebt haben.

Besonders spannend für Ultimate Edition-Besitzer ist die Möglichkeit, ihren Fortschritt und ihre Speicherstände problemlos in die Vollversion zu übertragen. Dies jedoch nur, wenn das komplette Spiel am 29. Oktober erscheint. Fans der Serie dürfen sich zudem auf zukünftige Veröffentlichungen freuen, darunter eine Version für die Nintendo Switch, deren Details noch bekanntgegeben werden. Ob alteingesessene Fans oder Neulinge – Life is Strange: Double Exposure verspricht alles, was die Reihe auszeichnet. Tief emotionale Geschichten, packende Rätsel und unerwartete Wendungen.