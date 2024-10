Heute haben Saber Interactive und Stormind Games A Quiet Place: The Road Ahead für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Inspiriert vom erfolgreichen Film-Franchise von Paramount Pictures, bietet das Spiel ein Singleplayer-Abenteuer, in dem gegen geräuschempfindliche Kreaturen ums Überleben kämpfen. Das Feature der Geräuschsensibilität erleben wir nicht nur in-Game.

Mit A Quiet Place: The Road Ahead könnt ihr euch zwischen 8 und 12 Stunden gruseln, abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad und eurem Entdeckergeist. Wer sich traut, in der postapokalyptischen Welt auf Erkundungstour zu gehen, kann nämlich verschiedene Sammelobjekte finden.

Auch härtere Schwierigkeitsstufen und das Freischalten von Extras lädt zu einer Ausdehnung der Spielzeit ein.

Grafikleistung und Performance-Modi

Bei A Quiet Place: The Road Ahead mag es zwar um Geräusche gehen. Doch auch der visuelle Reiz soll nicht zu kurz kommen. Deshalb könnt ihr das Horrorgame auf PS5 und Series X in zwei Grafikmodi zocken.

4K bei 30 FPS im Qualitätsmodus, für Spieler, die Wert auf visuelle Details legen.

im Qualitätsmodus, für Spieler, die Wert auf visuelle Details legen. 1440p bei 60 FPS im Leistungsmodus, für diejenigen, die flüssigeres Gameplay bevorzugen.

Wer auf der Xbox Series S zockt, hat lediglich den Leistungsmodus zur Verfügung und zockt mit 1440p bei 30 FPS.

The Road Ahead und die Mikrofon-Geräuscherkennung

Ein besonders immersives Gameplay-Feature von A Quiet Place: The Road Ahead ist die optionale Mikrofon-Geräuscherkennung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, reagiert das Spiel auf Geräusche aus der realen Umgebung der Spielenden. Husten, Gelächter oder das Klirren von Gläsern kann so von den Monstern gehört werden, was den Nervenkitzel zusätzlich erhöht.

Neben diesem spannungsgeladen Gameplay-Feature bietet A Quiet Place: The Road Ahead zwei weitere, nützliche Komponenten. Dabei handelt es sich zum einen um die Taschenlampe, mit der wir potenzielle Geräuschkulissen sehen können. Zum anderen nutzt die Protagonistin ein Phonometer, das ihre eigenen und die Umgebungsgeräusche darstellt. Mit diesen Gegenständen könnt ihr Ablenkungsmanöver starten, um euch vor den Monstern in Sicherheit zu bringen.

Die Story: Survival & Charakterbeobachtungen

A Quiet Place: The Road Ahead erzählt die Geschichte von Alex Taylor, einer asthmatischen College-Studentin, die sich während einer Alien-Invasion in einer postapokalyptischen Welt zurechtfinden muss. In dieser geräuschsensiblen Umgebung versucht sie gemeinsam mit ihrem Freund Martin zu überleben. Während der Handlung entdecken die beiden, dass Alex schwanger ist, was die ohnehin gefährliche Situation noch verschärft.

Neben Martin spielen auch Alex‘ Vater Kenneth und Martins Eltern Robert und Laura eine Rolle in der Geschichte. Durch Rückblenden erfahren wir mehr zu den Beziehungskonstellationen und wie sich diese auf den Überlebenskampf auswirken.

A Quiet Place: The Road Ahead bietet somit das Potenzial für eine cineastische Videospieladaption des Filmfranchises. Wie der Titel in der Fachpresse ankommt, verraten wir in den kommenden Tagen. Weitere Einblicke in den Horrortitel findet ihr hier. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gruseln!