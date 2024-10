Nintendo sorgt derzeit für Aufsehen, nachdem Informationen zum geheimen Playtest durchgesickert sind. Wie zu erwarten hielten sich nicht alle Teilnehmenden an die ausführliche Bitte zur Verschwiegenheit. Der als „Switch Online: Playtest Program“ bekannte Test läuft noch bis zum 5. November 2024 und steht nur rund 10.000 Personen zur Verfügung.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Laut The Verge deutet alles darauf hin, dass es sich bei dem Switch Online: Playtest Program um Nintendos ersten Versuch im Bereich der MMO-Games handelt. Auch diesem Genre will die japanische Spieleschmiede ihren eigenen Stempel aufdrücken. Deshalb stehen vor allem Kreativität und Teamarbeit im Fokus des Titels.

In diesem Spiel soll die Community gemeinsam einen riesigen Planeten bewirtschaften, indem sie neue Länder und Ressourcen erkundet. Diese müssen allerdings vor potenziellen Feinden in Sicherheit gebracht werden, die sich ebenfalls auf dem Planeten tummeln.

Ein zentrales Gameplay-Element sind sogenannte „Beacons“. Hier kann die Community persönliche Entwicklungszonen schaffen, in denen die Umgebung verändert und Gegenstände platzieret werden kann. Das System ist so ausgelegt, dass Spieler nur in ihren eigenen Zonen bauen oder editieren können, wodurch Nintendo die individuelle Kreativität zu betonen scheint.

Soziale Funktionen und User-Generated Content

Nintendo scheint mit diesem Spiel auch auf soziale Interaktion und benutzergenerierte Inhalte (User-Generated Content) zu setzen. So kann sich die Community in einem zentralen Hub „Dev Core“ treffen, um Items zu tauschen und miteinander zu interagieren.

Bevor neue Community-Mitglieder eigene Inhalte erstellen und diese teilen dürfen, müssen sie allerdings eine In-Game-Prüfung bestehen. Diese soll einen respektvollen Umgang innerhalb der Spielerschaft gewährleisten. Damit betont Nintendo einmal mehr den Wunsch nach einer positiven sowie respektvollen Online-Community.

Ähnlichkeiten zu Minecraft und Roblox

Das noch namenlose Spiel weist einige Ähnlichkeiten mit familienfreundlichen MMOs wie Minecraft und Roblox auf, da es Spielern erlaubt, eigene Inhalte zu erstellen und mit anderen zu interagieren. Interessanterweise scheint das Spiel entweder auf einer komplett neuen IP zu basieren oder dient als Platzhalter für eine mögliche Veröffentlichung innerhalb eines bestehenden Nintendo-Franchise. Spekulationen, dass der Playtest eine Einführung von GameCube-Titeln auf Nintendo Switch Online bringen könnte, können jedoch laut The Verge wohl ad acta gelegt werden.

Roblox

Mit dieser mysteriösen Ankündigung scheint Nintendo den Weg für ein völlig neues Spielerlebnis zu ebnen. Ob das fertige Spiel Teil eines bestehenden Franchises wird oder eine neue IP begründet, bleibt abzuwarten. Nachdem das Unternehmen erst kürzlich seinen ersten Horrortitel enthüllt hat, zeigt sich auf jeden Fall ein Trend der Neuerfindung.