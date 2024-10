Call of Duty: Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober verfügbar. Fans erleben eine tiefgehende Story-Kampagne, die erstmals auch auf übernatürliche Elemente setzt. Der Shooter kombiniert klassische Black Ops-Spionage mit actiongeladenen Einsätzen und bietet abwechslungsreiche Missionen, die Spielern durch neue Bewegungsmechaniken mehr Freiheit geben.

Eine eher subtile, aber tiefgreifende Neuerung ist das „Omni-Bewegungssystem“. Das neu eingeführte, omnidirektionale Bewegungssystem ermöglicht eine achsen- und winkelunabhängige Bewegung auf der Map, was mehr Flexibilität und Kontrolle gibt.

Diese Flexibilität bringt allerdings auch das umstrittene „Snaken“ in Black Ops 6 zurück. Dabei handelt es sich um eine Technik, bei der Spieler schnell zwischen liegender und kriechender Position wechseln. Durch dieses ständige Positionswechseln, oft hinter einer Deckung, bleiben sie schwerer zu treffen, können jedoch selbst regelmäßig kurze Blicke auf das Schlachtfeld werfen. Dies verschafft ihnen taktische Vorteile, was insbesondere im E-Sport umstritten ist, da es die Reaktionszeit der Gegner stark herausfordert.

Kritik: Performance und Spawn-Probleme

Während Black Ops 6 mit der Omni-Bewegung und dem dynamischen Kampagnen-Design Begeisterung entfacht, gibt es Kritik an der Technik und Multiplayer-Mechanik. Viele Spieler melden auf dem PC Performance-Probleme und Ladefehler, die vor allem im Einzelspieler-Modus auffallen. Hinzu kommen Beschwerden über problematische Spawn-Punkte im Multiplayer, die Spieler oft direkt in das gegnerische Feuer katapultieren.

Black Ops 6 im Game Pass: Chancen und Risiken

Mit der Integration in den Game Pass schreibt Black Ops 6 Geschichte als das erste Call of Duty-Spiel, das ab Veröffentlichung im Abo-Modell spielbar ist. Prognosen zufolge könnte dies zu einem Abo-Anstieg von bis zu 4 Millionen führen. Dies wirkt sich jedoch auf Kosten von bis zu 6 Millionen potenziellen Verkäufen aus. Microsoft und Activision setzen hier bewusst auf langfristige Gewinne über den In-Game-Shop und Premium-Pässe.

Call of Duty: Black Ops 6 vereint somit Innovationskraft und die bekannten Herausforderungen, die Spieler seit Jahren erleben. Es bleibt abzuwarten, ob die kommenden Updates technische Schwächen beheben und ob die Integration in den Game Pass den gewünschten Erfolg bringt. Weitere Einblicke in den Titel erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.