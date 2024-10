Mit Dragon Age: The Veilguard scheint BioWare ein beeindruckendes neues Kapitel zu starten, wie die ersten Rezensionen der Fachpresse zeigen. Das Action-RPG modernisiert die Serie durch schnelle, taktische Kämpfe und ein dynamisches Storytelling, das insbesondere langjährige Fans begeistert.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Kampfsystem und BioWare-Storytelling

Die Spielmechanik von Dragon Age: The Veilguard zeichnet sich durch ein kampfbetontes System aus, das laut Eurogamer und Gamespot schnelle Reaktionen und geschicktes Ausweichen erfordert. Der Spieler hat viele Freiheiten und kann im Fern- sowie Nahkampf verschiedene Stile auszuprobieren. Besonders gut kommt die Vielfalt an Spezialisierungen an: Krieger, Schurke und Magier bieten einzigartige Spielerfahrungen. Allerdings scheint die Spielbarkeit des Magiers im Vergleich zum Rogue teils weniger intuitiv zu sein. Einige Kritiker, wie bei Gamespot, kritisieren die Lock-on-Mechanik, die bei schnellen Gegnern Probleme bereitet. Dennoch bringt das dynamische Kampfsystem eine neue Energie und treibt die RPG-Mechanik entscheidend voran.

Packende Geschichte und lebendige Welt

Das Herzstück von The Veilguard ist die Story: Spieler schlüpfen in die Rolle von Rook, dem Anführer der Veilguard, und stellen sich epischen Herausforderungen gegen alte Elfen-Götter. Die Story bietet Entscheidungen, die den Verlauf spürbar beeinflussen und strategisches Handeln belohnen. Kritiker loben den hohen Detailgrad der Spielwelt – von detailreichen Umgebungen bis hin zu lebendigen Nebencharakteren.

So heben Eurogamer und Gamespot die gut geschriebenen Begleiter hervor, deren Interaktionen der Handlung emotionale Tiefe verleihen. Charaktere wie Bellara und Davrin sind gut ausgearbeitet und bieten eigene Nebenquests, die sowohl in ihrer Gestaltung als auch in den Dialogen überzeugen. Gamespot und GIGA loben außerdem das Charaktersystem, das Spielern einzigartige Optionen je nach Hintergrund und Klasse ermöglicht.

Die Rivain-Küste

Optisch besticht The Veilguard durch detaillierte Umgebungen und ein ansprechendes Artdesign. Kritik gibt es allerdings am Loot-System: Aufregende Items bleiben rar, wie Gamespot anmerkt. Dennoch bieten die Dungeons und offenen Gebiete eine ausgewogene Mischung aus Entdeckung und Kämpfen.

Lohnt sich The Veilguard?

Insgesamt erhält Dragon Age: The Veilguard überwiegend positive Bewertungen und wird als starkes Comeback gefeiert. Es bietet eine fesselnde Geschichte, spannende Kämpfe und eine beeindruckende Welt. Selbst wenn BioWare das Franchise nicht weiter fortführen möchte, hinterlässt es mit dem Titel einen mehr als positiven Schlussstrich. Weitere Infos zu dem Game findet ihr auf Metacritic und in unserer Übersicht.