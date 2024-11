Das beliebte Survival-Horror-Game Chernobylite konnte bisher Fans auf PC, PlayStation und Xbox überzeugen. Nun hat Entwickler The Farm 51 bekannt gegeben, dass der Titel im nächsten Jahr auf der Nintendo Switch in die radioaktiv verseuchte Region einladen will.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Chernobylite wird in zwei Editionen für die Nintendo Switch verfügbar sein, der Complete Edition und der Premium Edition. Erstere enthält das Basisspiel sowie alle bisherigen Inhalts-Updates. In diesen erhalten wir Zugang zu neuen Story-Missionen, zusätzlichen Schauplätzen, Waffen und neuen Spielmodi.

Die Chernobylite Premium Edition umfasst zusätzlich den offiziellen Soundtrack und ein Artbook sowie zwei kosmetische Erweiterungen Seasoned Scavenger und Irradiated Hideout. Diese bieten spezielle Designs für Waffen und Verstecke und erlauben es Spielern, das Erlebnis noch individueller zu gestalten. Wer also noch tiefer in die Mysterien des Ortes eintauchen will, kommt mit dieser Edition auf seine Kosten.

Mechaniken und Handlung von Chernobylite

In Chernobylite tauchen Spieler in die Sperrzone von Tschernobyl ein, wo sie eine Mischung aus Survival-Gameplay, Basisbau und intensiven Kämpfen erleben. So müssen wir eine Basis errichten, in der wir Ressourcen verwalten, Werkzeuge herstellen und Teammitglieder für verschiedene Missionen rekrutieren. Im weiteren Spielverlauf können wir verschiedene Entscheidungen fällen, die sich auf den Spielverlauf auswirken und uns verschiedene Enden erleben lässt. Das dürfte für ambitionierte Gamer den Wiederspielwert erhöhen.

In der gefährlichen Umgebung von Chernobylite schlüpfen wir in die Rolle des ehemaligen Wissenschaftlers Igor. Vor 30 Jahren ist seit seine Verlobte bei dem GAU von Tschernobyl verschwunden. Deshalb kehrt er nun nach Prypjat zurück, um endlich die Hintergründe des merkwürdigen Verschwindens zu untersuchen.

Chernobylite erscheint im Laufe des Jahres 2025 für Nintendos Hybridkonsole. Weitere Details zu dem Game gibt es in der folgenden Übersicht.