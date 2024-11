Im September reichten The Pokémon Company und Nintendo Co., Ltd. eine Klage gegen Pocket Pair, dem Entwickler von Palworld, ein. In ihrer Klage werfen die beiden Unternehmen Pocket Pair vor, dass der Titel drei ihrer Patente verletze. Sie fordern eine Einstweilige Verfügung gegen das Spiel sowie Schadensersatz in Höhe von insgesamt 10 Millionen Yen (rund 63.000 Euro) zuzüglich Verzugszinsen. Diese Details hat Pocket Pair in einer kürzlich veröffentlichten Stellungnahme geteilt.

Die beanstandeten Patente umfassen Technologien, die Nintendo und The Pokémon Company zwischen Februar und August 2024 registrieren ließen. Es handelt sich um die Patente mit den Nummern 7545191, 7493117 und 7528390. Diese sind zum Schutz spezifischer Mechanismen und Features in Videospielen angemeldet worden. Die Kläger verlangen nun eine finanzielle Entschädigung für die Schäden, die ihnen seit der Registrierung der Patente entstanden sind, sowie ein Verkaufsverbot für Palworld.

Palworld ist zu Beginn diesen Jahres erschienen und verzeichnete schnell beeindruckende Verkaufszahlen. Innerhalb weniger Wochen wurde das Action Adventure zu einem großen Erfolg von Pocket Pair. Die Popularität des Spiels sorgte jedoch bereits kurz nach dem Launch für Kontroversen. Als inoffizielle Pokémon-Mods im Spiel aufmerksam wurden. Die rechtlichen Schritte seitens Nintendo und The Pokémon Company scheinen nun darauf abzuzielen, ihre exklusiven Rechte an bestimmten spielinternen Funktionen zu schützen,.

Pocket Pair erklärte in einer Pressemitteilung, dass man sich zur Verteidigung auf den rechtlichen Weg konzentrieren werde. Weitere Details zum Verfahren oder mögliche Statements wird das Unternehmen laut eigenen Angaben nur über seine Webseite veröffentlichen. Mehr zu Palworld gibt es in der Übersicht.