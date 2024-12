Im Sommer letzten Jahres ist die Netflix-Adaption von One Piece erschienen. Vieler Erwartungen zum Trotz kam die Serie bei Fans sehr gut an und löste einen gewaltigen Hype aus. Nun warten Fans sehnlichst auf Infos, wann der Start der zweiten Staffel erfolgen könnte. Dazu hat nun Garp-Darsteller Vincent Regan Details enthüllt.

Vom 22. bis zum 23. November fand in der österreichischen Hauptstadt die Vienna Comic Con statt. Neben einem bunten Programm und zahlreichen Ausstellern sorgte auch der Besuch mancher Stars vor große Begeisterung. Zu den prominenten Gästen diesen Jahres zählte auch Vincent Regan, der in der Netflix-Adaption von One Piece Garp verkörpert.

Er wurde von der österreichischen Gaming-Seite Cerealkillerz zum Interview gebeten, die den 10-minütigen Clip kurz nach der Comic Con veröffentlicht hatte.

In dem Interview spricht Regan übers eine Vorbereitung auf die Rolle und was One Piece seiner Meinung nach erfolgreich gemacht hatte. Er erklärte, dass dies einerseits mit dem Casting zu begründen sei. Andererseits läge es an der Tatsache, dass jede Entscheidung von Eiichiro Oda abgesegnet werden musste.

Der aktuelle Status quo der Produktion

In diesem Zusammenhang wurde Regan auch zum Produktionsstand der zweiten Staffel von One Piece befragt. So gab er an, dass er erst vor Kurzem aus Südafrika zurückgekehrt sei und all die Szenen mit Garp abgedreht habe. Er geht davon aus, dass in circa einem Monat die Dreharbeiten abgeschlossen seien und Staffel 2 somit vor Weihnachten 2025 hoffentlich für den Release freigegeben werden könnte.

Regan fährt mit einer Ausführung über die künftigen Pläne von One Piece fort. So soll demnächst mit dem Dreh von Staffel 3 begonnen werden, der die Ereignisse des Alabasta-Arcs aufgreifen soll. Dieser soll sich über zwei Staffeln erstrecken.

Für One Piece-Fans bedeutet das: Warten, und zwar eine ganze Weile. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass The One Piece die Wartezeit versüßen könnte. Was es damit auf sich hat, verraten wir in der folgenden Meldung. Mehr zur Netflix-Adaption findet ihr hier.