Gute Neuigkeiten für Fallout-Fans: Ein Schauspieler hat vom Set aus bestätigt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel begonnen haben. Seine eigene Begeisterung wird von den Fans mehr als positiv aufgenommen.

Welche Figur ha euch in Fallout am meisten überzeugt? Falls sich der Ghoul mit seiner sarkastischen Art in eure Herzen gebrannt hat, dürfte euch das Update von dessen Darsteller Walton Goggins freuen. Dieser hat nämlich über Instagram mitgeteilt, dass er sich wieder am Set der Serie befindet. So schreibt er in seinem Post: „Zurück im Sattel… #Deux. Gott, fühlt sich das gut an, diese Haut überzustülpen. Ich mach diese Scheiße für die Liebe am Spiel.“ Das dazugehörige Foto zeigt, Goggins‘ rechte Gesichtshälfte in der Maske. Das Ghoul-Makeup wird gerade bei ihm aufgetragen.

Nicht nur Goggins scheint davon begeistert wieder am Fallout-Set zu sein. Auch seine Fans teilen ihre Vorfreude in den Kommentaren. Dass eine zweite Staffel kommen soll, steht bereits seit April fest.

Der Erfolg von Fallout

Kurz nach der Veröffentlichung war klar: Fallout ist eine globale Erfolgsserie. So hatte Prime Video bereits zwei Wochen nach Release mitteilen können, dass die Serie von über 65 Millionen Personen angeschaut worden war. Im Oktober folgte das Update, dass die Serie mittlerweile von über 100 Millionen Interessierten angeschaut worden war. Damit ist sie die am zweitmeisten geschaute Serie des Streaming-Dienstes. Lediglich die umstrittene Serie Ringe der Macht konnte ein größeres Publikum fesseln.

Auch an Preisen fehlt es der Serie nicht. So hatte Fallout mehrere EMMY-Nominierungen erhalten und gewann sogar zwei der heiß begehrten Auszeichnungen für das Outstanding Emerging Media Program sowie für die Outstanding Music Supervision.

Plot der Serie

Fallout erzählt die Geschichte von den drei Protagonisten Lucy, Maximus und dem Ghoul. Lucy wächst wohlbehütet in einem der VAULT-Bunker auf, wird aber durch eine heikle Situation dazu gezwungen, den Bunker zu verlassen. Durch ihre sichere Kindheit, ist sie auf das raue Leben auf der Oberfläche nicht vorbereitet und begegnet anderen äußerst naiv.

Dahingegen ist Maximus bei der Stählernen Bruderschaft aufgewachsen. Auf den ersten Blick macht er einen unscheinbaren Eindruck. Doch stellt sich heraus, dass Maximus sehr wohl über das Recht des Stärkeren Bescheid weiß. Im Gegensatz zum freundlich auftretenden Maximus ist der Ghoul ein knallharter, sarkastischer Kopfgeldjäger. Seine Hintergrundgeschichte wird im Laufe der Serie offengelegt.

(L-R) Ella Purnell (Lucy) and Kyle MacLachlan (Overseer Hank) in “Fallout” Power Suit and Aaron Moten (Maximus) in “Fallout”

Wie diese drei unterschiedlichen Figuren ihre Wege zueinander finden und wie sich die Ereignisse um sie entfalten, könnt ihr selbst bei Prime Video herausfinden. Seit April ist die Serienadaption des beliebten Fallout-Gaming-Franchise dort verfügbar. Mehr zu der Serie könnt ihr hier nachlesen. Wann die zweite Staffel erscheinen soll, steht leider noch nicht fest.