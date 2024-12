Die Game Awards 2024 haben das Highlight für Fantasy-Fans schlechthin geliefert: einen offiziellen Trailer zu The Witcher 4. Nach jahrelangen Spekulationen über die Fortsetzung der gefeierten Rollenspielreihe von CD Projekt Red sind nun erste Einblicke in die neue Geschichte und Welt verfügbar. Der schicke und sehr lange Trailer zeigte beeindruckende Bilder, die nicht nur neue Charaktere andeuten, sondern auch spannende Verbindungen zur ursprünglichen Hexer-Saga herstellen. Immersiv wie eh und je war der Trailer dabei auch und sprüht nur so vor „slavischer, dunkler, mittelalterlicher Witcher-Atmosphäre“

Während Geralt von Riva offiziell seinen wohlverdienten Ruhestand genießt, scheint die Welt von Witcher 4 auf eine neue Generation von Hexern und Herausforderungen zuzusteuern. Besonders im Fokus stehen Andeutungen zu Konflikten mit Nilfgaard und Intrigen rund um das Königreich Cintra, das eine zentrale Rolle in der bisherigen Buch- Serien und auch Videospiel-(Hintergrund)Handlung gespielt hat. Fans diskutieren aber bereits fleißig, welche bekannten Gesichter möglicherweise zurückkehren könnten und wie sich die Geschichte nach den epischen Ereignissen von Witcher 3 entwickeln wird.

Eins haben die Entwickler inzwischen aber bestätigt, Geralt wird in der ein oder anderen Form auch in Witcher 4 vorkommen. Ob als Charakter, Hintergrundstimme wie im Trailer, Auftraggeber am Anfang, in einer Rückblende oder nur in Cutscenes, ist dabei aber noch völlig unklar. Einen so beliebten und facettenreichen Charakter in einer Fortsetzung aber einfach auszulassen, würde auch wahrlich viele Fans erzürnen und nicht so richtig Sinn machen. Von daher, kann man sich mit irgendwann in den nächsten Jahren neben dem Löwenjungen von Cintra, auch auf den weißen Wolf von Riva freuen.

Grafik, Gameplay und frischer Wind im Hexer-Universum

Die ersten Bilder aus dem Trailer lassen erahnen, dass CD Projekt Red auf eine grafische Revolution setzt. Die visuelle Gestaltung von Witcher 4 hebt das Spiel auf ein neues Niveau, mit realistischer Licht- und Schattenwirkung sowie noch detaillierteren Landschaften. Gleichzeitig verspricht das polnische Studio aber auch tiefgreifende Gameplay-Änderungen, darunter ein überarbeitetes Kampfsystem und erweiterte Rollenspiel-Elemente. Wenn man den Trailer anschaut, hofft man bereits, dass auch im Spiel selbst die coole entflammbare Kette von Ciri zum Einsatz kommt.

Die Community zeigt sich dabei begeistert und ist gespannt darauf, wie das Studio die hohen Erwartungen erfüllen wird. Mit Blick auf die Kritik an Cyberpunk 2077 und den schwierigen Launch hat CD Projekt Red betont, dass sie aus der Vergangenheit gelernt haben. „Witcher 4“ soll nicht nur technisch einwandfrei sein, sondern auch eine packende Geschichte erzählen, die alte Fans begeistert und neue Spieler anzieht. Ebenfalls wollen die Entwickler sich auch insgesamt mehr Zeit bei der Entwicklung dem dem „polishing“ des Spiels lassen. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr und die Gaming- und Witcher-Fanbase wartet bereits gespannt auf weitere Details zu den nächsten Hexer-Abenteuern.