Gearbox Software hat angekündigt, den Humor in Borderlands 4 neu auszurichten und weniger auf Toiletten- und Fäkalwitze zu setzen. Diese Entscheidung basiert auf dem Feedback zu Borderlands 3, das für seinen übermäßigen Fokus auf vulgären Humor kritisiert wurde.

Auf der Gamescom diesen Jahres hatte Gearbox Software Borderlands 4 offiziell angekündigt. Nun gab es auf den Game Awards Nachschub in Form eines neuen Trailers. Wie wir bereits berichtet haben, hielt der Trailer zwar einige actionreiche Szenen bereit, doch ließ er den humorvollen Aspekt schmerzlich missen. Das sorgte unter anderem auch bei der Community für Diskussionsstoff.

Dazu hat sich nun Narrative Director Sam Winkler geäußert. Er betonte über X (ehemals Twitter), dass man für das kommende Game neue Wege in Sachen Humor gehen wolle. Dazu erklärte er, dass der Humor in Borderlands 4 „situativ“ und „natürlich“ sein soll.

Damit scheint Gearbox vermeiden zu wollen, dass der Humor erzwungen wirkt, wie es einigen Fans bei Borderlands 3 aufgefallen war.

Kein Platz für Meme-Trends

In seinem Beitrag fügte Winkler außerdem scherzhaft hinzu: „If the word ‚Skibidi‘ ships in the game under my watch, I’m gonna cry real tears.”

Dieser Kommentar spielt auf aktuelle Internet-Meme-Trends an, die in ihrer Hochphase oft überstrapaziert werden und schnell an Relevanz verlieren. Gearbox möchte mit Borderlands 4 sicherstellen, dass der Humor zeitloser und weniger abhängig von solchen Referenzen ist. Um seinen Standpunkt zu unterstreichen, griff Winkler das im Sommer viral gegangene „Hawk tuah“-Meme auf und stellte klar, dass solche Referenzen im kommenden Game nichts verloren hätten.

Borderlands 4 soll im kommenden Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Hoffentlich kommt es besser an als der in diesem Jahr veröffentlichte Kinofilm. In der folgenden Meldung verraten wir euch, welche Live-Action-Adaption sich ein bekannter Schauspieler wünschen würde.

