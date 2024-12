Das beliebte Videospiel Cyberpunk 2077 könnte in naher Zukunft den Sprung auf die große Leinwand schaffen. Jüngste Äußerungen des prominenten Darstellers Idris Elba heizen die Spekulationen um eine mögliche Live-Action-Adaption weiter an.

Keanu Reeves, der im Spiel den legendären Rocker und Rebellen Johnny Silverhand verkörpert, gehört bereits zu den zentralen Aushängeschildern des Spiels. Ebenso konnte Idris Elba mit seiner Darstellung des Solomon Reed in der Erweiterung Phantom Liberty für Aufsehen sorgen.

Idris Elba betonte kürzlich in einem Interview bei Screenrant, dass das Cyberpunk 2077-Universum großes Potenzial für eine Filmadaption biete. Besonders spannend wäre laut Elba die Vorstellung, wenn er und Keanu Reeves gemeinsam ihre Rollen in einem Film wiederaufnehmen könnten.

Erstes Projekt bereits in Arbeit

Bereits im Oktober 2023 gab es eine offizielle Ankündigung von CD Projekt Red, den Entwicklern des Spiels, dass ein Live-Action-Projekt im Cyberpunk 2077-Universum in Zusammenarbeit mit Anonymous Content Studios entstehen soll. Ob es sich dabei um einen Film oder eine Serie handelt, wurde bisher nicht konkretisiert. Anonymous Content ist bekannt für prestigeträchtige Produktionen wie True Detective und The Revenant, was hohe Erwartungen weckt.

Das Setting von Nightcity

Die Cyberpunk-Welt bietet mit ihrem futuristischen Setting, den neonbeleuchteten Städten und den dystopischen Themen eine ideale Grundlage für ein actiongeladenes Sci-Fi-Drama. Die Besetzung von Reeves und Elba in einer Filmversion wäre zweifellos ein Publikumsmagnet und würde eine Brücke zwischen Spiel und Kino schlagen.

Die Kombination aus hochkarätigen Schauspielern, einer faszinierenden dystopischen Welt und modernen visuellen Effekten könnte Cyberpunk 2077 zu einem Sci-Fi-Epos machen, das sowohl Gamer als auch Kinofans begeistert. Bis zu einer offiziellen Bestätigung bleibt es jedoch spannend.

Die Frage ist allerdings, ob die Liveaction-Adaption von Cyberpunk 2077 die Fans begeistern würde. Denn die aktuellen Adaptionen zu Borderlands und Minecraft sorgen für eher lange Gesichter innerhalb der Gaming-Community.