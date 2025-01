Markus „Notch“ Persson ist der ursprüngliche Entwickler von Minecraft. Seit dem Verkauf der Marke an Xbox hat er sich aus der Videospielentwicklung zurückgezogen. Nun hat er auf X (ehemals Twitter) angedeutet, dass er an einem neuen Projekt arbeitet. Dabei handelt es sich um ein Spiel, das möglicherweise an Minecraft erinnert, jedoch unabhängig von Mojang und Microsoft entwickelt werden soll.

In seinem mittlerweile gelöschten, aber noch immer erhaltenen Post schrieb Notch: „Ich habe Minecraft 2 im Grunde angekündigt.“ Dabei erklärte er, dass er die Idee eines Spiels, das stark an Minecraft erinnert, sehr ernsthaft in Betracht zieht. „Ich dachte, dass die Leute vielleicht WIRKLICH wollen, dass ich ein weiteres Spiel mache, das dem ersten sehr ähnlich ist, und ich liebe es, wieder an Spielen zu arbeiten“, erklärte er. Gleichzeitig zeigte er sich jedoch skeptisch gegenüber spirituellen Nachfolgern, die seiner Ansicht nach oft „ausgelaugt und tragisch“ wirken.

Notch möchte Fehler vermeiden, die ähnliche Projekte gemacht haben, und betonte, dass er eine ehrliche Herangehensweise anstrebt. Seine Intention sei es, ein Spiel zu schaffen, das den Fans gefällt, während er scherzhaft anmerkte: „Warum also nicht das machen, was die Leute DOCH wollen, und mir, irgendwie, noch mehr Geld geben?“

Respekt für Mojang und klare Grenzen

Besonderen Wert legt Notch darauf, die Arbeit von Mojang und Microsoft zu respektieren. „Ich beabsichtige, dies so zu tun, dass es in keiner Weise versucht, hinterhältig in die unglaubliche Arbeit des Mojang-Teams einzugreifen“, schrieb er. Er würdigte zudem Microsofts erfolgreiche Betreuung von Minecraft: „Das scheint mir sehr fair zu sein.“

Zwischen Misserfolg und Erfolg

Der Beitrag gab auch Einblick in Notchs persönliche Überzeugungen über Erfolg und Scheitern. „Gewinnen bedeutet, zu scheitern, bis du dich dazu bringst, erfolgreich zu sein“, schrieb er und machte deutlich, dass er die Herausforderungen seines neuen Projekts ernst nimmt. Ob und wann sein Vorhaben realisiert wird, bleibt abzuwarten – doch die Fans sind bereits gespannt. Mit dieser freudigen Erwartung blicken sie allerdings nicht dem Minecraft-Film entgegen.