Der Start in das neue Jahr wird episch! Zusammen mit Philips Evnia, be quiet! und LC-Power starten wir mit einem fetten Gewinnspiel in das Jahr 2025! 🔥



Du hast die Chance, eines von drei hochwertigen Gaming-Equipments abzustauben, das deine Zocker-Sessions auf das nächste Level hebt.

Was gibt’s zu gewinnen?

🎁 Evnia 34M2C6500 Monitor von Philips – Ein ultrascharfer Curved-Monitor, der deine Spiele in beeindruckender QHD-Auflösung zum Leben erweckt.



🎁 Dark Base Pro 901 von be quiet! – Das perfekte Gehäuse für dein High-End-System: stilvoll, leise und mit maximaler Flexibilität.



🎁 LC-GC-801BW Gaming Stuhl von LC-Power – Bequemer geht’s nicht! Perfekte Ergonomie und ein stylisches Design für lange Zocker-Sessions.

So machst du mit:

1️⃣ Werde Teil unserer Gamers.de Community auf Facebook. So bleibst du nicht nur informiert, sondern sicherst dir auch eine zusätzliche Gewinnchance!

2️⃣ Trage dich in unsere Gewinnspielmaske ein. Schnell und einfach – und schon bist du dabei!

💡 Doppelte Gewinnchancen: Wenn du dich in die Gewinnspielmaske einträgst und unserer Facebook-Community beitrittst, hast du gleich zwei Lose im Lostopf!

👉 Was hält dich noch auf? Sichere dir deine Chance auf einen dieser Preise und starte perfekt ins Gaming-Jahr 2025!

Viel Glück und happy gaming!

Dein Gamers.de-Team 🚀

Hier gelangst du zu den Reviews zum Evnia 34M2C6500, zum Dark Base Pro 901 und zum LC-GC-801BW.