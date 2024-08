Please enable JavaScript play-rounded-fill



In der Welt der PC-Gehäuse hat sich be quiet! einen Namen gemacht, indem es eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Design und Benutzerfreundlichkeit bietet. Das neueste Modell in ihrer angesehenen Produktreihe, das Dark Base Pro 901, setzt diese Tradition fort und hebt sie auf ein neues Niveau. Das be quiet! Dark Base Pro 901 ist ein High-End-PC-Gehäuse, das sich an (professionelle) Systembauer richtet und für aktuell ab 249,00 Euro zu haben ist . Es kombiniert fortschrittliche Kühlung, hohe Modularität und außergewöhnliche Verarbeitung, um eine flexible und leistungsstarke Lösung zu bieten. In diesem Testbericht beleuchten wir die verschiedenen Aspekte dieses Gehäuses und bewerten, ob es den hohen Ansprüchen gerecht wird.

Design und Verarbeitung

Von Anfang an beeindruckt uns das Dark Base Pro 901, das es wahlweise in weiß, oder in unserem Fall in schwarz zu ergattern gibt, mit seiner robusten Bauweise und den hochwertigen Materialien. Mit Abmessungen von 603mm x 254mm x 569mm und einem Gewicht von stattlichen 16,3 kg bietet es sehr viel Platz für alle möglichen Komponenten und ist zudem ein extrem stabiles Gehäuse.

Die Konstruktion besteht aus SECC-Stahl, ABS-Kunststoff und Aluminium, wobei die Seitenteile aus dickem, gehärtetem Glas bestehen. Unserer Meinung nach sorgen diese Materialien für eine beeindruckende Stabilität und eine elegante Optik. Eben ein Full-Tower-Gehäuse genau nach unserem Geschmack, das durch die dezente ARGB-Beleuchtung an der Front und der PSU-Abdeckung abgerundet wird.

Ebenfalls direkt ins Auge gesprungen ist uns die Möglichkeit, die Seitenteile auszutauschen, um entweder maximale Kühlung oder minimalen Geräuschpegel zu erreichen. Wir können zwischen Mesh-Panels für besseren Luftstrom und soliden Panels für bessere Schalldämmung wählen. Diese Flexibilität ermöglicht es, das Gehäuse an die jeweils individuellen Bedürfnisse anzupassen​​.

Kühlung und Luftstrom des Base Pro 901

Die Kühlleistung des Dark Base Pro 901 ist herausragend. Es kommt bereits mit drei vorinstallierten Silent Wings 4 PWM-Lüftern, die für ihren leisen Betrieb und ihre hohe Effizienz bekannt sind. Das Gehäuse unterstützt bis zu drei 360-mm-Radiatoren und einen 420-mm-Radiator an der Front. Diese Konfiguration macht das Gehäuse ideal für Wasserkühlungssysteme, wie etwa die hauseigene PURE LOOP 2 360mm von be quiet!

Das I/O-Panel verfügt über fünf verschiedene Lüftereinstellungen, die es uns ermöglichen, zwischen leisem Betrieb und maximaler Kühlleistung zu wechseln. Die Lüftersteuerung kann entweder über das Mainboard oder manuell erfolgen, was zusätzliche Flexibilität bietet​.

Modularität und Benutzerfreundlichkeit

Ein weiteres brilliantes Merkmal des Dark Base Pro 901 ist seine hohe Modularität. Das Gehäuse bietet eine invertierbare Hauptplatinenanordnung, die es uns ermöglicht, die Position der Hauptplatine und anderer Komponenten nach Belieben zu ändern. Dies ist besonders nützlich, wenn der PC auf der linken Seite des Schreibtisches platziert werden soll, da die Glasseite des Gehäuses dann sichtbar bleibt.

Während unseres Test waren wir besonders von dieser modularen Bauweise angetan, die vor allem den Einbau und natürlich auch die Wartung erleichtert. Alle Paneele können entfernt werden, was den Zugang zu den inneren Komponenten erleichtert. Netzteil sowie Mainboard konnten von uns abseits des Gehäuses verschraubt und dann einfach wieder mit den entsprechenden Halterungen eingesetzt werden. Die ebenfalls mitgelieferten Halterungen für Lüfter und Radiatoren verfügen über integrierte Lüfterhubs, die den Einbau nochmals mehr zum Kinderspiel machen.

Speicher- und Erweiterungsoptionen

Das Dark Base Pro 901 bietet umfangreiche Speicher- und Erweiterungsoptionen. Wir waren geradezu verblüfft von dieser Fülle an Platz für bis zu 16 Laufwerke, wobei bis zu sechs Laufwerke mit den bereits mitgelieferten Komponenten installiert werden können. Diese Flexibilität ist besonders nützlich für Besitzer, die eine große Anzahl von Festplatten oder SSDs in ihrem System unterbringen möchten.

Bei Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare 3 (213 GB) oder Ark: Survival Evolved, das durch Mods mal locker die 400-GB-Hürde nimmt, habt ihr so immer die Möglichkeit, genug Festplattenspeicher nachzurüsten, ohne die bestehende Platte direkt durch eine größere Variante ersetzen zu müssen.

Zusätzlich verfügt das Gehäuse über einen 5,25-Zoll-Laufwerksschacht, der uns den Einbau von optischen Laufwerken oder anderen Erweiterungen wie USB-Hubs oder Kartenlesern ermöglicht. Dieser Schacht ist geschickt versteckt und kann bei Bedarf geöffnet werden, bleibt jedoch unauffällig, wenn er nicht gebraucht wird​​.

Geräuschentwicklung und Thermik im Base Pro 901

Das Dark Base Pro 901 ermöglicht es, zwischen einem Mesh- und einem soliden Frontpanel zu wechseln, um entweder die Luftzirkulation zu maximieren oder den Geräuschpegel zu minimieren. Wir haben uns für das Mesh-Panel entschieden, da es die Temperaturen senkt, während das solide Panel die Geräuschentwicklung verringert, aber die Temperaturen leicht erhöht​.

Die integrierten Schalldämmmaterialien und die durchdachte Konstruktion tragen dazu bei, dass unser Gehäuse selbst bei hohen Lasten leise bleibt. Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Nutzer, die eine leistungsstarke, aber leise Lösung suchen.

Ein absoluter Hingucker und Hinhörer: Was den Geräuschpegel angeht, hatten wir bei einer Lüftergeschwindigkeit von 800rpm ein leises Surren, bei 400rpm hingegen einen Hauch von Nichts. Wir waren uns selbst mit dem Mesh-Panel zeitweise nicht einmal sicher, ob der Rechner wirklich läuft... 😉

Die verbauten Silent Wings 4 Lüfter kommen zwar auf eine maximale Geschwindigkeit von 1.900rpm, was aber selbst im exzessiven Gamingbetrieb nicht von Nöten sein wird. Mit 400 bis 800rpm sollten auch eure Komponenten mit einem genügenden Luftstrom versorgt werden.

Zusätzliche Funktionen

Neben den bereits erwähnten Funktionen bietet das Dark Base Pro 901 einige zusätzliche Features. Dazu gehört ein integriertes Qi-Ladepad auf der Oberseite des Gehäuses, das das kabellose Laden von Smartphones und anderen Geräten ermöglicht. Diese Funktion ist besonders praktisch für Nutzer, die ihr Smartphone stets griffbereit haben möchten, aber trotzdem kein weiteres Kabel auf dem Schreibtisch rumfliegen haben wollen​. Ein weiteres cooles Gimmik, das sinnvol eingearbeitet wurde und unsere Smartphones während dem Test perfekt mit Power versorgt hat. Auch die bereits erwähnte Beleuchtung lässt sich mittels Touch-Bedienung am I/O-Panel steuern.

Das Gehäuse kommt zudem mit einem Anti-Sag-Bracket (Grafikkartenhalter, der die Karte zusätzlich stützt) für große Grafikkarten, das auch als Kabelabdeckung für die PCIe-Kabel dient. Diese Lösung sorgt dafür, dass auch die größten und schwersten Grafikkarten, wie etwa die Zotac Geforce RTX 3090 Ti PGF OC sicher montiert und ordentlich verkabelt sind. Letztendlich war es egal, welche Komponenten wir verbauen wollten, egal ob GraKa, Wasserkühlung, Mainboard oder Festplatten. Alles hatte seinen Platz und war kinderleicht zu montieren.

Fazit: saubere Lösung mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten