KOEI TECMO Europe und GUST Studios haben weitere Gast-Charaktere enthüllt, die bald eine Rolle im JRPG Fairy Tail übernehmen werden. Daneben wurden auch die neuen Gildenhallen-Features vorgestellt. Fairy Tail wird am 25. Juni für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.

In Fairy Tail verbünden sich Spieler mit einer Reihe von Gast-Charakteren anderer Gilden, um gegen die gemeinsamen Feinde anzutreten. Unter anderem sind folgende Charaktere im Spiel enthalten: „Arc of Time User“ Ultear Milkovich von der Crime Sorcière-Gilde, „Ice-Make-Wizard“ Lyon Vastia der Lamia Scale-Gilde, „Burning Hair Wizard“ Flare Corona von der Raven Tail-Gilde und „Sabertooth“ Minerva Orland von der Finest Lady-Gilde.

Während des Fairy Tail-Abenteuers, von der Tenrou Island bis zu den Grand Magic Games und darüber hinaus, sind die Gildenhallen ein wichtiges Feature, um sich auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Innerhalb der Gilde können Items gehandelt und verkauft werden, inklusive Lacrima und einer Vielzahl an Materialien aus dem Item Shop. Es gibt sogar eine Auswahl an Tränken an der Bar, die den Gildenmitgliedern verschiedene Statuseffekte gewährt. Mit Gold und Upgrades werden weitere Items und Drinks in der Gilde freigeschalten und auch die Gilde selbst kann extravagant individualisiert werden.

In der Gildenhalle können sich Spieler auch mit ihren Kameraden unterhalten und sie zu Duellen herausfordern und Preise, basierend auf ihren Gegner, gewinnen. Auch Charaktere aus anderen Gilden können herausgefordert werden. Hiermit sind spannende Duelle möglich, die es weder in Manga noch im Anime bisher gab.