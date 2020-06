EA und Maxis haben die mit Spannung erwartete Nachhaltig leben-Erweiterung für ihre legendäre Lebens-Simulation Die Sims 4 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In dem neuen Erweiterungspack können Spieler einen nachhaltigen Lebensstil führen und lernen, wie wichtig es ist, in der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um Großes zu bewirken.

Die Sims 4 Nachhaltig leben führt die lebendige Welt Evergreen Harbor ein, in der Sims direkten Einfluss auf ihre Umgebung nehmen. Sims beginnen ihren Weg zu mehr Nachhaltigkeit im vermüllten Grims Quarry, im mittelmäßigen Conifer Station oder im heruntergekommenen Port Promise. Für welchen Wohnort sie sich auch entscheiden, sie können an vielen verschiedenen Aktivitäten zum Umweltschutz teilnehmen: Darunter die Produktion von eigenem Strom oder Wasser mit erneuerbaren Ressourcen, der Anbau eigener Nahrungsmittel in einem neuen vertikalen Garten oder die Verwendung des Aufbereiters, um ungeliebte Objekte in wiederverwendbare Einzelteile zu zerlegen. Wer den nachhaltigen Lebensstil auf die Spitze treiben möchte, kann im Müllcontainer nach einem Fernseher, einer Matratze und weiteren recycelbaren Schätzen suchen.