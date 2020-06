Burnout Paradise Remastered erscheint am 19. Juni auf der Nintendo Switch verspricht ultimativen Racing-Spielplatz für Zuhause oder unterwegs. Um die bevorstehende Veröffentlichung gebührend zu feiern, hat EA einen neuen Trailer im Gepäck, der Fahrern einen ersten Vorgeschmack auf die rasante 60-FPS-Grafikpracht gibt.

Burnout Paradise Remastered ist die ultimative Burnout Paradise-Spielerfahrung. Enthalten sind das vollständige Originalspiel und acht rasante DLC-Pakete, darunter Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes und Big Surf Island. Fahrer können sich mit bis zu acht Spielern in den adrenalingeladenen Online-Multiplayer stürzen und die Straßen unsicher machen oder einfach den Controller (oder die Konsole!) im lokalen Gruppenspiel weiterreichen. Das Spiel wurde mit einer Reihe von technologischen Verbesserungen für die Nintendo Switch optimiert. Spieler können sich ihren Weg durch die offene Welt in glorreichen 60 FPS und mit hochauflösenden Texturen bahnen sowie die Karte leichter per Fingersteuerung bedienen.



Fahrer können sich das Spiel hier vorbestellen, um den perfekten Start hinzulegen.