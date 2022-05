Please enable JavaScript



Der Termin für das Zauberer Action-Rollenspiel im Harry Potter Universum Hogwarts Legacy wurde bestätigt, ein schicker neuer Trailer stellte uns bereits kurz das Gameplay und die Story vor. So weit, so gut. Doch nun enthüllte Avalanche Software in einem kurzen Technik-Trailer mehrere grandiose neue Features, durch die euer PS5 DualSense Controller für Hogwarts Legacy sich ganz wie ein Zauberstab anfühlt und steuert! Wir erklären euch die wichtigsten Funktionen, durch die Hogwarts Legacy wirklich magisch und einzigartig werden könnte.

Das bietet euch der PS5 Controller alles für Hogwarts Legacy

An die adaptiven Trigger des DualSense Controller konnte man sich bereits bei Titeln wie Marvel’s Spider-Man und Horizon Forbidden West gut gewöhnen. Hogwarts Legacy wird diese Funktion ebenfalls nutzen und sogar ausbauen! Damit werdet ihr die Stärke, Intensität und Macht bestimmter Zaubersprüche, die ihr wirkt, buchstäblich mit euren Fingern spüren können. Der Widerstand der sensitive Triggertasten sorgt dafür. Interessant ist hierbei auch die Entscheidung der Entwickler, diese Mechanik nur auf die rechte Seite des Controllers, also die R1 und R2 Tasten, zu beschränken. Dadurch will man das Zauberstab-Feeling noch besser simulieren (Gibt es linkshändige Zauberer und Hexen? Vielleicht. Eventuell wird ein Patch auch das irgendwann im fertigen Spiel implementieren). Die adaptiven Trigger sorgen somit auch für mehr Freiheit im Kampf. Passend dazu ist natürlich auch das haptische Feedback, durch das sich euer Zauberwirken noch besser und realer anfühlt.

Besonders schick ist auch die Nutzung der LED-Leuchte des PS5-Controllers. Diese blinkt beim Wirken der Zaubersprüche in der entsprechenden Farbe. Ansonsten zeigt sie sehr stylisch, die Farben eures Hogwarts-Hauses an. Blau und Bronze für Ravenclaw, Rot und Gold für Gryffindor, Grün und Silber für Slytherin und Gelb und Schwarz für schnuckelige Hufflepuff.

An das audiovisuelle Erlebnis hat man natürlich auch gedacht. Und so wird für Hogwarts Legacy auf der PS5 die Tempest 3D AudioTechologie beim Sound genutzt und als Grafikmodi stehen die klassischen Modi „Fidelity“ (Wiedergabetreue) und „Performance“ (Leistung) zur Auswahl bereit. Damit entscheidet ihr wie gewohnt, ob ihr beim Spielen lieber eine höhere Bildwiederholungsrate oder schärfere Grafikdetails bevorzugt. Das lässt sich natürlich auch jederzeit im Pausenmenü wieder umändern, falls ihr beide Einstellungen mal ausprobieren möchtet.

Ein weiterer Sieg für Sony auf der Controller Front

Der Next Gen Immersion Trailer stellt die neuen Funktionen für den PS5 DualSense Controller, die für Hogwarts Legacy zum Launch zur Verfügung stehen werden, ausführlich vor. Dadurch verdient sich die Playstation 5 Konsole wieder einmal zu Recht den Titel der wahren Next-Gen-Konsole. Natürlich erscheint Hogwarts Legacy auch für die Xbox Plattformen, doch die zusätzlichen Extras auf der PS5 machen das Zauberererlebnis erst richtig rund und magisch.