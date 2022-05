Please enable JavaScript



Lange wurde drüber gerätselt, wann Playstation seine von Fans heiß ersehnte State of Play abhält, auf der wir vielleicht sogar neues zu God of War Ragnarök, Forspoken, Spieder-Man 2 erfahren werden. Nun wurde der Termin offiziell bestätigt. Nächsten Donnerstag, den 02. Juni 2022 ist es schon so weit!

Das erwartet uns auf der PlayStation’s State of Play 2022

Wie PlayStation’s offizieller Twitter Account bestätigt, erwarten uns am Donnerstag, den 02. Juni, 30 Minuten neues, exklusives Material zu Sony Exklusive-Titeln und der Zukunft des PS5 Portfolios.

Seid am 2. Juni um 23:59 Uhr (MESZ) live dabei für Enthüllungen, Ankündigungen und noch mehr. https://t.co/2nytIAVMqy — PlayStationDE (@PlayStationDE) May 27, 2022

Die State of Play startet um 23:59 MESZ, heißt in Deutschland dürfen wir kurz vor Mitternacht beim offiziellen Livestream einschalten und gespannt sein, was Playstation uns da präsentieren wird.

Wie sich Fans und Presse inzwischen geeignet haben, wird es auf der State of Play vor allem Neues über PS4 und PS5 Third-Party-Spiele geben. Außerdem wird es einen ersten Blick auf weitere Spiele geben, die für PSVR2 bereits in Entwicklung sind. Ein Blick auf den heiß erwarteten Blockbuster God of War Ragnarök ist allerdings allen Informationen zufolge eher unwahrscheinlich. Trotzdem wurde der Release Termin von Santa Monica Studios inzwischen mehrmals für das Jahr 2022 bestätigt.

Dafür könnten wir aber vielleicht einen Blick Final Fantasy 16 erhaschen, für das bereits ein fertiger Trailer existiert, der für eine Präsentation auf der State of Play perfekt wär. Ebenso wäre es möglich, dass Sony neue Life-Service IPs ankündigt bzw. unter einem Titel mehr Infos droppt. Für die nächsten Jahre wollte der amerikanische Publisher und PS5 Hersteller nämlich vermehrt in das Multiplayer und Live-Service-Modell investieren. Ohne dabei aber auf qualitativ hochwertige Singleplayer-Erfahrungen zu verzichten, wohl gemerkt.