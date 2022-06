Please enable JavaScript



Am heutigen Abend findet eine neue Ausgabe von Sonic Central statt. Laut SEGA werden wir darin neune Informationen zu kommenden Projekten, Partnerschaften und Events erhalten.

Sonic Origins und Sonic Frontiers sind die bisher angekündigten Games, die im Laufe diesen Jahres erscheinen sollen. Aber anscheinend hat SEGA noch eine Menge mehr im Petto. Am heutigen Abend werden wir neue Projekte kennenlernen, an denen der Entwickler und Publisher der Spiele um den blauen Igel arbeitet. Schaltet um 18 Uhr via Twitch und YouTube ein, um an der neusten Ausgabe von Sonic Central teilzunehmen.

Zu Sonic Origins kennen wir bereits die nötigen Eckdaten. Der Titel erscheint am 23. Juni für PC, PlayStation und Xbox. Dabei handelt es sich um ein Remaster der folgenden Spiele: Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 und Sonic 3 & Knuckles.

Das große Highlight dieses Jahres wird allerdings das völlig neue Game Sonic Frontiers, zu dem wir erst kürzlich erstes Gameplay-Material bestaunen durften. Natürlich hoffen wir im Rahmen des kommenden Livestreams noch mehr davon zu sehen. Witzigerweise wurde der Titel – noch ohne Namen – bereits während des letzten Sonic Central angekündigt.