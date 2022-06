Please enable JavaScript



Kaum klingt der Hype um das Erfolgs-Souls-Rollenspiel Elden Ring langsam ab, sorgte eine Nachricht von Chefentwickler Hidetaka Miyazaki für Aufregung. Demnach befindet sich der Elden Ring Nachfolger, From Softwares letzter Titel, bereits „im Endstadium der Entwicklung“.

Hidetaka Miyazaki bestätigt persönlich fast fertigen Elden Ring Nachfolger

In einem Interview mit dem japanischen Spielemagazin 4Gamer bestätigte Miyazaki, auf Nachfrage, dass eins der 2018 von ihm angekündigten neuen Projekte so gut wie fertig ist. Eine offizielle Ankündigung könnte uns also vielleicht sogar noch dieses Jahr erwarten. Denn bisher wissen wir rein gar nichts, wann das neue From Software Spiel erscheinen könnte, in welchem Universum es spielen wird und ob das Studio seiner Souls-Formel weiterhin treue bleiben, oder etwas Neues ausprobieren wird.

Weiteres wollte From Software Präsdient Miyazaki aber nicht verraten „es sei noch nicht an der Zeit darüber zu sprechen“ meinte er. Grund zur Vorfreude hat er uns aber trotzdem gegeben. Denn schon seit dem ersten Dark Souls Spiel wird kein Titel in der Videospielwelt so sehnsüchtig erwartet wie das nächste Rollenspiel von From Software.

Welche Neuigkeiten und kommende Inhalte es aber aktuell für Elden Ring geben könnte, lest ihr hier nach. Bald könnten dann auch die Spekulationen über den Elden Ring Nachfolger beginnen. Außerdem bleibt uns From Software immer noch einen DLC schuldig, mit dem wir weiter die Zwischenlande erkunden können. Mal schauen, ob vielleicht die Gamescon mehr Informationen mit sich bringen wird.