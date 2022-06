Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

Der Mai war gekommen und die Bäume schlugen aus! Auch eigene unserer Artikel sorgten für große Begeisterung in unserer Community. Deshalb präsentieren wir eure Highlights: Die Gamers Top Artikel des Monats Mai 2022!

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

The Sands of Time: Rückkehr zum originalen Entwickler

Veröffentlicht am 4. Mai 2022

Lange waren Fans im Unwissen über den Entwicklungsprozess von Prince of Persia: The Sands of Time. Anfang Mai gab Ubisoft ein neues Update und verkündete, dass Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai von jetzt an nicht mehr mit der Entwicklung des Remakes vertraut werden würden. Stattdessen falle diese Arbeit wieder in die Hände des originalen Entwicklers Ubisoft Montréal. Erfahrt mehr dazu hier.

Erwartet uns bald ein PvP-Modus in Elden Ring?

Veröffentlicht am 14. Mai 2022

From Software From Software

Neben einer tollen Rollenspiel-Singleplayer-Erfahrung bietet das neuste Souls-Spiel von From Software auch einen interessanten und vielseitigen PvP-Modus. Dieser ist schon seit dem Launch aufgrund seiner zahlreichen Möglichkeiten bei Spielern so beliebt, dass die Entwickler überlegen diesen auszubauen. Was genau kommen könnte, lest ihr hier nach.

Bungie lässt sich von Sony nicht den Mund verbieten

Veröffentlicht am 18. Mai 2022

Bungie, das Studio hinter dem Destiny-Franchise, war schon immer für seine klare Meinung in gesellschaftlichen Belangen bekannt. Das soll sich auch nicht nach der Übernahme von Sony ändern. Das PlayStation-Unternehmen hat nämlich in einer hitzigen Debatte seine Studios zum Stillschweigen aufgefordert. Um welches Thema es ging und wie Bungie darauf reagiert hat, erfahrt ihr hier.

God of War Ragnarök bietet umfassende Barrierefreiheitsfunktionen

Veröffentlicht am 19. Mai 2022

Vieles über God of War Ragnarök liegt noch im Ungewissen. Doch Santa Monica Studio gab uns Mitte Mai immerhin einen Eindruck davon, wie die Barrierefreiheit des kommenden Action Adventures aussehen werde. Insgesamt 60 Funktionen sollen das Gameplay erleichtern. Wie diese aussehen, erfahrt ihr im originalen Beitrag.