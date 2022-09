Please enable JavaScript play-rounded-fill



Neuer Monat, neue PlayStation Plus-Titel! Der September hält für AbonnentInnen wieder eine breite Auswahl an Titeln bereit. Was in welcher Abo-Preisstufe verfügbar wird, verraten wir euch im Beitrag.

Zum neunten Mal in diesem Jahr gibt es neue Spiele bei PlayStation Plus. Die seit Juni in Kraft getretene Umstrukturierung liefert nun je nach Preisstufe eine Auswahl neuer Spiele. Wer das Basis-Abo PlayStation Plus Essential besitzt, kann sich im kommenden Monat auf Need for Speed Heat, TOEM und Granblue Fantasy: Versus freuen.

AbonnentInnen von PlayStation Plus Extra und Premium erhalten ab dem 20. September Zugriff auf die folgenden Titel: Deathloop, Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Chicory: A Colorful Tale und Monster Energy Supercross – The Videogame.

Zusätzlich dazu können PlayStation Premium-BesitzerInnen mit dem 20. September auf eine neue Auswahl echter Gaming-Klassiker zurückgreifen. Dazu gehören die Titel Syphon Filter 2, The Sly Trilogy, Sly Cooper: Thieves in Time, Bentley’s Hackpack, Toy Story 3, Kingdom of Paradise.

Weitere Infos zum neuen PlayStation Plus-Format findet ihr hier und im PlayStation Blog.