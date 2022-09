Please enable JavaScript play-rounded-fill



Flying Wild Hog und Focus Entertainment präsentieren ein neues Gameplay-Video zu Evil West. In diesem nutzt Protagonist Jesse Rentier unter anderem sein Arsenal an elektrischen Gadgets, um Herr über seine Gegner zu werden.

Bereits im Juni hatten Flying Wild Hog und Focus Entertainment erste Einblicke in das Gameplay von Evil West beschert. Schon mit dem damals gezeigten Gameplay-Trailer wurde schnell klar, dass dieser Shooter in Wild-West-Manier ein gewaltiges Schlachtfest werden wird. Dieses Bild bestätigt sich nun auch in dem neusten Gameplay-Trailer des Spiels. Furchteinflößende Monster, blutige Abschüsse und schaurige Cutscenes liefern eine ordentliche Portion Action, die Lust auf mehr macht. In solchen Situationen darf natürlich nicht der Zapper, der vom Rentier Institut entwickelte Handschuh, fehlen. Diesen könnt ihr nutzen, um die Illusionen der feindlichen Vampire zu stören.

Abgesehen vom actiongeladenen Gameplay, stellt euch der neue Trailer von Evil West auch einige wichtige Figuren des Spiels vor. In Jesses Zuhause, dem Rentier Institut, treffen wir zum Beispiel auf seinen Vater, William Rentier. Außerdem begegnet ihr dem Assistant Secretary of War James Harrow, der wohl viel Geringschätzung in der Bevölkerung genießt.

Wie Focus Entertainment Anfang letzten Monats bekannt gegeben hat, erscheint Evil West am 22. November für PC, PlayStation und Xbox. Weitere Einblicke ins Game liefert euch ein Livestream der Entwickler.