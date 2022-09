Please enable JavaScript play-rounded-fill



Die erste Septemberhälfte ist noch nicht vorbei und schon stehen weitere Gaming-Highlights vor der Tür! PlayStation hat heute einen State of Play im Vorfeld der Tokyo Game Show angekündigt.

Nachteulen, der kommende State of Play ist was für euch! Schaltet heute Abend um 23:59 Uhr via Twitch und YouTube zu und erlebt spannende News zu insgesamt 10 Spielen für die PlayStation 5, PlayStation 5 und das PS VR2-System.

In dem rund 20 Minuten andauernden Showcase enthüllt PlayStation Neuigkeiten und Gameplay-Material von seinen japanischen Partnern. Aber auch Entwickler aus anderen Nationen soll während des Livestreams gezeigt werden.

Mit dieser Ankündigung fällt der heutige State of Play um einiges kürzer aus als der letzte, der Anfang Juni abgehalten worden ist. Wir haben alle wichtigen Infos zu Indie-Games, Capcom-Titeln, PS VR2 und Spider-Man in den entsprechenden Beiträgen zusammengefasst.