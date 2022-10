Rechtzeitig zur immer näher rückenden Zeit von Halloween bringt Rockstar ein entsprechendes Event in Red Dead Online zurück. Freut euch auf ein „Call to Arms“ Event und Hardcore-Telegramm-Missionen. Wie so oft gibt es dazu einen dreifachen Belohnungsboost und schaurig schöne Rabatte auf ausgewählte Items.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Eine neue Jahreszeit bricht an und bringt eine unheimliche Kälte mit, die sich wie ein schweres Tuch über das Grenzland in Red Dead Online legt. Es gibt Kunde von Sekten, die düstere Rituale abhalten, während bei Lagerplätzen über verrückte Tiere und übernatürliche Erscheinungen geklagt wird.

Testet eure Fähigkeiten und euren Überlebensinstinkt, indem ihr euch in den Kampf der präsentierten Serie zu Halloween stürzt und den ganzen Monat lang dreifache Belohnungen erhaltet. In Fead of the Dark messen sich Spieler mit schnellen, starken Dämonen, während in Dead of Night insgesamt vier Teams gegeneinander antreten, um den Horden der Untoten stand zu halten.

4. – 10. Oktober: Hardcore-Halloween-Serie #1 (Dead of Night)

Gewinnt eine Partie in der präsentierten Serie der Woche und erhaltet eine Schatzkarte, die euch zu einem Schatz im Gebiet nördlich von Tumbleweed führt

Schließt einen Blutgeld-Vertrag ab, um 60 Schuss Splitter-Gewehrmunition zu erhalten

ab, um 60 Schuss Splitter-Gewehrmunition zu erhalten Schließt eine Blutgeld-Gelegenheit ab, um 30 Schuss Explosiv-Flintenmunition zu erhalten

11. – 17. Oktober: Hardcore-Halloween-Serie #2 (Fear of the Dark)

Gewinnt in dieser Woche eine Partie in der präsentierten Serie und erhaltet eine Schatzkarte von Bluewater Marsh

Schließt „Rote Liebe und Ehre“ ab, um ein Angebot für 50 % Rabatt auf einen Lagerhund zu erhalten

ab, um ein Angebot für 50 % Rabatt auf einen Lagerhund zu erhalten Schließt „Töte sie, einen nach dem anderen“ ab, um ein Angebot für 50 % Rabatt auf eine verbesserte Kamera zu erhalten

18. – 24. Oktober: Halloween-Serie #1 (Dead of Night)

Gewinnt eine Partie in der präsentierten Serie zu Halloween, um eine Schatzkarte für North Clingman zu erhalten

Verkauft eine Probe an Harriet, um eine ausgewählte Farbvariante der Carver-Hose zu erhalten

Lasst einen Mantel in Gus‘ Geschäft herstellen, um einen Martinville-Sattel in Kastanienbraun & Magenta zu erhalten

25. – 31. Oktober: Halloween-Serie #2 (Fear of the Dark)

Gewinnt eine Partie in der Halloween-Serie und erhaltet eine Schatzkarte für West Hill Haven

Nehmt mit einem permanenten Trupp an der Halloween-Serie teil, um einen Martinville-Sattel in Ahorn & Gold zu erhalten

Alle, die an einer Partie Call to Arms: Halloween teilnehmen, erhalten eine ausgewählte Farbvariante der Carver-Hose

Weitere aktuelle Boni und Angebote zur Red Dead Online Halloween Aktion findet ihr auf der offiziellen Seite!