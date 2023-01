In einem Monat startet Destiny 2: Lightfall und Bungie zeigt seiner Community, was sie in der kommenden, ganzjährigen Erweiterung erwartet. In dem neuen Trailer werfen wir einen Blick auf den Planeten Neptun und die Metropole Neomuna.

Futuristische Wolkenkratzer und blinkende Neonlichter – das ist die Metropole Neomuna auf dem Planeten Neptun. Doch die Stadt befindet sich in Aufruhr. Wie der Trailer von Destiny 2: Lightfall zeigt, legt Calus‘ Invasion die Stadt in Schutt und Asche. Neue Hoffnung bringt ihr, die Hüter, die sich mit dem neuen Dunkelheitsfokus Strang durch die Metropole kämpfen. Auf Bitte von Neomunas VerteidigerInnen, den sogenannten Curruli, liegt es an euch, die BewohnerInnen der Stadt von dieser Gefahr zu beschützen.

Bevor es allerdings mit Destiny 2: Lightfall losgeht, gibt es noch andere Neuigkeiten in dem beliebten Shooter. So feiert auch Bungie das kommende Mondjahr des Hasen mit einem exotischen Geist, einem Schiff, einem Sparrow und einem festlichen Ornament für den Riskrunner im Eververse-Store. Dort wartet auch ein roter Umschlag gefüllt mit kostenlosem Bright Dust bis Ende Januar. Alle Hüter können sich zudem ein neues Emblem inspiriert vom Jahr des Hasen mit dem Code TNN-DKM-6LG abholen.

Zu guter Letzt erwartet euch ein neues Event in Destiny 2: Saison der Seraphe. SpielerInnen müssen den Kriegsgeist Rasputin wiederherstellen, um sich auf den Angriff des Zeugen vorzubereiten. Außerdem könnt ihr bis zum Ende der Saison an den Triumphmomenten teilnehmen, um eure Erfolge des vergangenen Jahres zu feiern.

Lightfall wird am 28. Februar 2023 auf allen verfügbaren Plattformen erhältlich sein. Die Ankündigung der kommenden Erweiterung könnt ihr euch hier ansehen.