Am 10. März hielt LEGO einen Stream ab, um den MAR10 Day zu feiern. Im Zuge dessen gab man Einblicke auf zwei neue Sets und kündigte eines mit einem kurzen Teaser an. Mario-Fans dürfen sich also auf neue Bausätze für ihre Sammlung freuen.

LEGO begeistert bereits mehrere Generationen mit den verschiedensten Sets. Neben Eigenkreationen geht man auch verschiedene Kollaborationen mit anderen Marken ein. Dazu gehören auch verschiedene Titel aus der Videospielbranche. Auch Super Mario ist bereits ein fester Bestandteil der dänischen Klemmbausteine.

Doch wie LEGO während des diesjährigen MAR10 Day enthüllte, ist man mit dem freundlichen Klempner noch längst nicht fertig. So enthüllte man zum einen das Erweiterungsset Knochen-Bowsers Festungsschlacht, das verschiedene Spielfeatures für kleinere Fans bietet. Dieses soll ab dem 1. August erhältlich sein.

Quelle: LEGO Produktseiten

Zum anderen gab man Einblicke auf das Modellset Der mächtige Bowser. Der König der Koopas zeichnet sich nicht nur durch seine umfassende Beweglichkeit aus. Er besitzt auch einen Feuerball-Shooter für besondere Action. Das Set gehört zu der LEGO-Kollektion für Erwachsene und eignet sich daher auch für Sammler.

Zum Ende des Streams teaste man noch ein Set mit einer Donkey Kong-Figur an. Diese scheint sogar in der Lage zu sein, die LEGO-Mario-Figur zu tragen. Weitere Details zu dem Set sollen in der Zukunft folgen. Passend zum MAR10 Day veröffentlichte man auch den finalen Trailer zum Super Mario Bros. Film. Diesen könnt ihr euch in der folgenden Meldung ansehen.