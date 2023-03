Please enable JavaScript play-rounded-fill



Paradox Interactive hat in der letzten Woche das First Contact Story Pack für Stellaris auf allen PC-Plattformen veröffentlicht. Der Fokus dieses neuen DLC liegt auf der Kommunikation mit Zivilisationen, denen Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit (ÜL) noch nicht möglich ist.

Ende Februar hatten wir euch das First Contact Story Pack vorgestellt. Jetzt ist die neue Erweiterung für Stellaris auf GOG, Steam und im Microsoft Store erhältlich. Mit diesem neuen DLC stehen euch drei neue Ursprünge zur Verfügung, die euch die Wunder der galaktischen Gemeinschaft zum ersten Mal erleben lassen.

Im First Contact Pack könnt ihr ebenfalls die Rolle eines betagteren Mitglieds der galaktischen Gemeinschaft einnehmen. So beobachtet ihr die ersten Schritte neuer Zivilisationen und könnt entscheiden, welche Rolle ihr auf dieser Erkundungsreise einnehmt.

Wer seinen Nachbarn eher misstrauisch gesinnt ist, kann mit der neuen Tarntechnologie auf Nummer sicher gehen. So können Feinde überrumpelt und Zivilisationen ohne ÜL vom Verborgenen aus im Auge gehalten werden.

Quelle: Paradox

