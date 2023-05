Mit Stolz verkündet AGON by AOC, dass sie laut dem IDC Quarterly Gaming Tracker Report für Q4/2022 die weltweit führende Gaming-Monitor-Marke sind. Die auf Gaming spezialisierte Submarke des Monitorspezialisten AOC hat diesen Ehrentitel durch die Verwendung von Spitzentechnologien wie MiniLED oder DisplayHDR 1400 und Top-Features wie einer Bildwiederholrate von bis zu 360 Hz erreicht. Mit einer frischen Design-Ästhetik, reaktionsschnellen Panels und brandneuen Technologien in der AGON PRO Serie hat AGON by AOC 2022 seine 5. Monitorgeneration vorgestellt, um Gamern ein ultimatives Gaming-Erlebnis zu bieten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Anna Stefańczyk, AOC Global Marketing Lead, äußerte ihre Begeisterung darüber, dass AGON by AOC die weltweit führende Gaming-Monitor-Marke geworden ist. Sie betonte, dass dieser Erfolg ohne die unglaubliche Unterstützung der Gaming-Szene und Kunden weltweit nicht möglich gewesen wäre. AGON by AOC ist bestrebt, weiter zu wachsen und innovative und hochmoderne Angebote zu entwickeln, die auf die Anforderungen der vielfältigen Gaming-Community zugeschnitten sind. Das Ziel ist, außergewöhnliche Produkte mit großem Wert zu liefern.

AGON by AOC bietet eine umfangreiche Auswahl an Gaming-Monitoren und spricht mit drei Sub-Kategorien ein breites Spektrum von Gamern an:

AOC GAMING: Diese Monitore wurden für Gelegenheits- und Core-Gamer entwickelt und richten sich an ein breites Publikum – von Content-Erstellern und Streamern bis hin zu Gamern, die den Nervenkitzel von Erkundungen und Abenteuern genießen. Die Linie AOC GAMING unterstreicht die Bedeutung des Spielerlebnisses selbst und bietet mit hochwertigen, leistungsstarken Angeboten, wie den renommierten Modellen 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK oder U28G2XU2/BK, vielfältige Optionen für ein breites Publikum von Einsteigern bis hin zu fortgeschrittenen Gamern.

AGON: Diese Produktreihe ist auf Mainstream- und Hardcore-Gamer zugeschnitten und richtet sich vor allem auch an jene, die wie ihre Lieblingsstreamer oder Top-E-Sport-Athleten zu Helden der Gaming-Szene werden wollen. Mit ihrem hochwertigen Design und vielen nützlichen Zusatzfunktionen zeichnen sich AGON Monitore durch ein flüssiges, immersives Spielerlebnis für Multiplayer-E-Sport-Titel wie Shooter- und MOBA-Games aus. Zu den AGON Monitoren der 5. Generation gehört unter anderem der neueste 80 cm (32“) Bildschirm AG325QZN/EU mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und Reaktionszeiten von nur 1 ms GtG, der es kompetitiven Gamern erst ermöglicht, ihre wahren Fähigkeiten mit schnellen Reflexen und Entscheidungen zu entfalten.

High-End Gaming mit AGON Pro

AGON PRO: Diese Monitore wurden für High-End-Gamer entwickelt. Sie richten sich an die Spitzengruppe der Content Creators, Influencer und professionellen E-Sport-Athleten, wie die renommierten G2 Esports-, RNG- und Furia Esports-Teams, die von AGON by AOC gesponsert werden und die das Beste von der Gaming-Technologie verlangen. Diese Menschen sind vom Wettbewerb getrieben, streben nach persönlichen Bestleistungen und suchen nach überlegenen Funktionen, außergewöhnlicher Leistung und unvergleichlicher Qualität, um ihrer Leidenschaft für das Gaming nachgehen zu können. AGON PRO Monitore bieten ein unvergleichliches Erlebnis für beliebte E-Sport-Spiele, Shooter, MOBA sowie ähnliche Titel und hat auch maßgeschneiderte Modelle wie den „League of Legends“-Monitor AG275QXL im Line-up.

AGON PRO Modelle verfügen über modernste Technologien wie MiniLED-Hintergrundbeleuchtung für 1000 Nits Spitzenhelligkeit und lokalisierte Dimmzonen (AG274QZM), hohe Bildwiederholraten von bis zu 360 Hz und Profi-Tools wie den NVIDIA Reflex Analyzer (AG254FG). Mithilfe integrierter Funktionen wie einem KVM-Switch und USB-C-Konnektivität (AG324UX) können diese Modelle die Produktivität von Content-Erstellern und professionellen Anwendern verbessern, während mitgelieferte Add-ons wie ein Screen Shield (bei ausgewählten Modellen) oder ein QuickSwitch-Controller das Gaming-Erlebnis deutlich verbessern, sei es auf der Bühne bei E-Sport-Turnieren oder im eigenen Wohnzimmer.

AGON by AOC bedankt sich bei der Gaming-Community und den Kunden für ihr Vertrauen und ihre andauernde Unterstützung. Die Marke verspricht, ihr unermüdliches Streben nach Innovation fortzusetzen, um sicherzustellen, dass Gamer immer die besten Tools für ihre Lieblingsspiele verfügbar haben.