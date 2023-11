Please enable JavaScript play-rounded-fill



Auch in diesem Jahr hat Bioware zusammen mit seiner Community den N7 Day gefeiert. Neben verschiedener Merchartikel zeigte der Entwickler auch einen neuen Teaser-Trailer sowie ein neues Poster zum kommenden Mass Effect-Spiel.

Wie jedes Jahr zum N7 Day, dem großen Community-Feiertag von Mass Effect, spielt Bioware mit seiner Community eine Runde Ratespiele. Im Zentrum des diesjährigen Rätsels stehen ein knapp halbminütiger Trailer und ein Poster, welche unter anderem im entsprechenden Blogpost gezeigt wurden.

Beide lassen vermuten, dass im kommenden Teil der Reihe Fanliebling und Crewmitglied Liara T’Soni im Zentrum der Ereignisse stehen wird. Wie eine kryptische Nachricht vermuten lässt, nimmt sie ein Notsignal aus der Andromeda-Galaxie an.

Dass die Mass Effect Andromeda eine wichtige Rolle im kommenden Teil der Reihe einnimmt, zeigt sich nicht zuletzt auch an dem neuen Poster. Zoomt man nämlich, wie Buffed es vorschlägt, in dien Umhang des coolen Anzugs rein, zeigt sich eine Kneipenszene. Das mag vielleicht erstmal nichts besonderes sein, doch sitzen befinden sich an der entsprechenden Bar sowohl Geth als auch Angara – ein Hinweis dafür, dass Originaltrilogie und Teil 4 aufeinandertreffen?

Dass Fanliebling Liara in einem coolen N7-Outfit zu sehen sein könnte, stellt ein Novum in der Reihe dar. Schließlich wurde in den bisherigen Mass Effect-Teilen deutlich kommuniziert, dass die N7-Einheiten lediglich aus menschlichen Mitglieder bestehen. Es dürfte also mit Spannung erwartet werden, welche Ereignisse dazu geführt haben, dass Liara den Job annehmen durfte.

