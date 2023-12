Nachdem The Day Before, ein Survival- und Crafting-Shooter von MYTONA, endlich veröffentlicht wurde, entpuppte sich das Spiel als großer Flop. Innerhalb von nur vier Tagen musste sogar Entwickler Fntastic die Schließung seines Studios bekannt geben. Obwohl das Spiel aus dem offiziellen Verkauf genommen wurde, erleben nun Reseller einen regelrechten Goldrausch mit den ungenutzten Steam-Keys des Spiels.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Preise für die Steam-Keys von The Day Before sind in die Höhe geschossen und erreichen bei autorisierten Resellern wie Green Man Gaming über 200 US-Dollar und mehr. Tatsächlich steigt dieser Wert weiter an. Interessanterweise kann man die Produkte-Schlüssel immer noch aktivieren, herunterladen, installieren und sogar spielen. Und das owohl Steam das Spiel aufgrund seines Misserfolgs nach nur wenigen Tagen im Early Access aus dem Shop entfernt hat.

Vor der Veröffentlichung galt The Day Before lange Zeit als meistgewünschter Titel auf Valves Spieledistributionsplattform Steam. Jedoch häuften sich kuriose Umstände und Misstrauen der Fans gegenüber Entwickler Fntastic. Anschuldigungen wegen möglicher Plagiatsvorwürfe von erfolgreichen Titeln wie The Division, Call of Duty, The Last of Us, Cyberpunk 2077 und GTA 5 trugen zur Unsicherheit bei. Hinzu kam ein Markenrechtsstreit, der die Situation weiter verkomplizierte. Der veröffentlichte Spielinhalt entsprach zudem nicht den Versprechungen. Dies führte zu einem massiven Spielerexodus. Dies macht The Day Before auch zu einem der zehn schlechtesten Spiele aller Zeiten auf Steam. Trotzdem versuchen nun Key-Seller, aus dem Misserfolg Kapital zu schlagen und profitieren von der Nachfrage nach den Steam-Keys des gescheiterten Spiels.