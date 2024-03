Black Myth: Wukong will nicht nur mit seinem herausfordernden Gameplay begeistern. Auch in Sachen Grafik möchte Entwickler Game Science etwas bieten. Im neusten Ray Tracing-Trailer können wir von dieser bildgewaltigen Atmosphäre eine Kostprobe erhalten.

Die bisherigen Trailer zu Black Myth: Wukong waren so facettenreich wie die Romanvorlage. So bekamen wir bereits zwei Trailer geboten, die sich auf humoristische Weise mit der Produktion des Spiels auseinandersetzten. Ein weiterer Trailer gab uns einige mystische wie mysteriöse Einblicke in die Welt. Das im Dezember veröffentlichte Video griff diese mystischen Ansätze auf und verband sie mit verschiedenen, actionreichen Kampfszenen.

Im neusten Trailer zu Black Myth: Wukong steht die Atmosphäre des Action Adventures mit seinen liebevoll gestalteten Schauplätzen im Vordergrund. Von sonnenbeschienen Flussläufen, über dunkle Tempel und idyllische Waldlandschaften hatten uns Game Science und NVIDIA einiges zu bieten.

So eingelullt von der entspannt wirkenden Atmosphäre, dürften die Kampfszenen am Ende für den ein oder anderen doch überraschend wirken.

Black Myth: Wukong basiert auf dem chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“, in welchem der Affenkönig Sun Wukong die tragende Rolle einnimmt. Das Action Adventure setzt nach den Ereignissen des Werkes ein und beschäftigt sich einerseits mit der Frage, was mit Wukong nach der Erlangung seines Buddha-Status geschehen ist. Hier erläutern wir euch alles Wissenswerte zum Roman und der Vorgeschichte des Spiels.

Andererseits möchte das Game einen Fokus auf die Dämonen (Yaoguai, 妖怪) legen und erläutern, was die Monster antreibt und wieso sie zu Feinden des Affenkönigs geworden sind.

Da Black Myth: Wukong am 20. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird, werden wir in den nächsten Monaten hoffentlich noch mehr Trailer zu Gesicht bekommen. Wir werden euch dementsprechend auf dem Laufenden halten.

