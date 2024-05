Tango Gameworks hat gestern die letzten Patchnotes zu Hi-Fi Rush veröffentlicht. In dem entsprechenden Blogeintrag und auf den Sozialen Medien verabschiedete sich das Studio von seiner Community. Auch der Creative Director verfasste einige emotionale Worte des Abschieds.

Die letzte Woche dürfte für die Mitarbeitenden von Tango Gameworks besonders emotional gewesen sein. Nachdem Xbox die Schließung des Studios bekannt gegeben hatte, reagierte die Gaming-Community mit positivem Review-Bombing, um die Unterstützung zu Studio und Spiel auszudrücken.

Gestern hat Tango Gameworks die letzten Patchnotes zu Hi-Fi Rush veröffentlicht.

Detaillierte Patch Notes

So behebt der Patch unter anderem einen Kollisionsfehler bei QA-1MIL, der dazu führte, dass Spieler durch die Geometrie fielen. Chai wird nun korrekt auf den Boden fallen, anstatt ins Nichts zu stürzen. Außerdem wurde ein Kamera-Problem im 2D-Bereich von Track 01 behoben. Der Fehler führte dazu, dass die Kamera Chai nicht mehr folgte, wenn der Aufzug abstürzte.

In Track 02 wurde ein Defekt korrigiert, der dafür sorgte, dass bei Berührung von Rekka während ihrer elektrischen Aufladung die Endwertung nicht mit der Chor-Partitur übereinstimmte. Ein weiteres Problem betraf Macarons Gravity Well. Es kam zu Fehlern beim Einsatz während des Rhythm Parrying eines Gegners. Dieses Problem ist nun behoben.

In Track 03 wurden Cutscenes nun korrekt abgespielt, selbst wenn während des Kampfes mit dem HG-0G ein Health Tank verbraucht wurde. Spieler können nun bedenkenlos ein paar Treffer mehr einstecken, da dieser Bug behoben wurde. Diverse Textprobleme wurden ebenfalls korrigiert, sodass Anweisungen und Dialoge nun korrekt angezeigt werden.

Für PlayStation 5 wurde ein Textfehler im „Dodge Attack“-Tutorial von Track 01 behoben, bei dem eine Diskrepanz zwischen Smidges Anweisungen und dem angezeigten Text bestand. Auf allen Plattformen wurden weitere QA-Probleme während des QA-1MIL-Kampfes behoben, insbesondere bei den Übergängen zwischen den Phasen. Zudem wurden die Getränkepreise an den Vandelay-Verkaufsautomaten an die lokale Währungsumrechnung angepasst.

Abschied von der Community

Die Patchnotes zu Hi-Fi Rush läutete Tango Gameworks mit den Worten „Probiert die neuen Änderungen aus und erneut Danke für eure Unterstützung von Hi-Fi Rush. Ihr seid alle Rockstars.“ Ähnliche Worte fand man ebenfalls im Twitter-Post zu den Patchnotes. Auch der Creative Director John Johanas äußerte sich zu diesem finalen Update mit einigen emotionalen Worten. So schrieb er auf Twitter:

„Absolute Traurigkeit, dies schriftlich zu sehen. Es ist eine Woche her, aber emotional eine Ewigkeit. Obwohl es ein kleines finales Update ist, können wir uns auf die physische Version freuen. An alle, die uns unterstützt haben: Ihr seid alle Rockstars.“

Setting und allgemeine Spielinformationen zu Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush ist ein rhythmusbasierter Action-Adventure-Titel von Tango Gameworks. Das Spiel spielt in einer futuristischen Welt, in der Musik und Bewegung synchronisiert sind. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Chai, einem jungen Mann, der gegen das korrupte Vandelay-Konzern kämpft. Mit einer Mischung aus Rhythmus und Kampfmechaniken bietet Hi-Fi Rush ein einzigartiges Spielerlebnis.

Hi-Fi Rush hat eine treue Fangemeinde, die die kreative Kombination aus Musik und Action schätzt. Die Entwickler haben kontinuierlich Updates und Verbesserungen bereitgestellt, um das Spielerlebnis zu optimieren. Mit dem neuesten Patch hat Tango Gameworks erneut bewiesen, dass sie auf das Feedback ihrer Community hören und das Spiel weiter verbessern.

Die physische Version von Hi-Fi Rush wird in Kürze erwartet und bringt den Spielern die Möglichkeit, das Spiel auch offline zu genießen. Fans des Spiels können sich auf weitere spannende Abenteuer und Herausforderungen freuen, während sie sich in die rhythmische Welt von Hi-Fi Rush begeben.