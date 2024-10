Die kommenden Wochen bringen zahlreiche Spielveröffentlichungen, die zwar auf dem ersten Blick recht unterschiedlich wirken. Doch haben sie eins gemeinsam: leistungsstarke NVIDIA-Technologien. Mit einem besonderen Fokus auf die GeForce-RTX-40-Serie und den neuesten NVIDIA-Features wie DLSS 3, Raytracing und NVIDIA Reflex, erhalten PC-Gamer die Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele in atemberaubender Grafik und optimierter Performance zu erleben.

Alan Wake 2: The Lake House – Volle Raytracing-Unterstützung

Die gestern veröffentlichte Erweiterung Alan Wake 2: The Lake House bietet Spielern eine intensive Survival-Horror-Erfahrung. Durch die Nutzung eines GeForce-RTX-40-Serie-PCs können Gamer das Spiel in voller Pracht genießen. Mit vollständigem Raytracing und der neuesten DLSS 3.5-Technologie, einschließlich Ray Reconstruction, sorgt NVIDIA für besonders atmosphärischen Grusel. Dieser kann durch AI-gestützte DLSS-Super-Resolution und Frame Generation auf 4K hochskaliert werden. Diese Technologien maximieren die Bildqualität, während NVIDIA Reflex die Reaktionsfähigkeit im Spiel verbessert.

Horizon Zero Dawn Remastered

Am 31. Oktober erscheint Horizon Zero Dawn Remastered, das visuell aufgewertet wurde und zusätzliche Funktionen bietet, die durch NVIDIA-Technologien verstärkt werden. Dank DLSS 3 mit Frame Generation und Super Resolution können GeForce-RTX-Spieler die Leistung des Spiels erheblich steigern, während DLAA die Bildqualität auf ein Maximum hebt. NVIDIA Reflex sorgt außerdem für eine deutlich reaktionsschnellere Steuerung, was das Spielerlebnis noch flüssiger gestaltet.

Dragon Age: The Veilguard – NVIDIA-Technologie für Immersion

Auch das am 31. Oktober erscheinende Dragon Age: The Veilguard profitiert enorm von NVIDIA. Mit DLSS 3 für eine gesteigerte Leistung und Raytracing für realistische Schatten und Reflexionen wird das Spiel visuell noch beeindruckender. Dank NVIDIA Reflex wird das Gameplay schneller und reaktionsschneller, was in intensiven Schlachten entscheidend sein kann.

Star Wars: Outlaws – Ultimatives PC-Erlebnis

Für Star Wars Outlaws, das mit einem GeForce-RTX-40-Serie-Bundle erhältlich ist, hebt NVIDIA das Erlebnis mit DLSS 3.5 und Raytracing auf ein neues Niveau. Durch die AI-gestützte Ray Reconstruction-Technologie wird das Spiel mit unglaublich detaillierten Schatten und Reflexionen dargestellt. NVIDIA Reflex sorgt zudem dafür, dass die Steuerung in den actionreichen Dogfights des Spiels so reaktionsschnell wie möglich bleibt.

Red Dead Redemption – Ein episches Abenteuer mit NVIDIA DLSS 3

Am 29. Oktober können PC-Spieler Red Dead Redemption in einer völlig neuen Qualität erleben. John Marstons ikonische Reise durch den Wilden Westen wird mit NVIDIA DLSS 3 und Reflex optimiert, was die Performance auf kompatiblen GeForce-RTX-Systemen erheblich steigert. Die 4K-Darstellung mit bis zu 144 FPS sorgt für gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay. Dank DLSS Frame Generation wird die Bildrate erhöht, ohne die grafische Qualität zu beeinträchtigen. NVIDIA Reflex reduziert zudem die Latenz, wodurch die Steuerung in hitzigen Gefechten und actionreichen Momenten präziser wird, was das Abenteuer noch immersiver macht.

Industry Giant 4.0 – Wirtschaftssimulation trifft auf NVIDIA-Power

Am 24. Oktober startet Industry Giant 4.0 in den Early Access und bringt mit NVIDIA DLSS 3 und Reflex eine optimierte Spielerfahrung für Wirtschaftsfans. Spieler können in dieser Simulation ihr eigenes Industrieimperium aufbauen und dabei von den Vorteilen der neuesten NVIDIA-Technologien profitieren. DLSS 3 mit Frame Generation und Super Resolution sorgt für flüssige Bildraten und beeindruckende visuelle Details, während NVIDIA Reflex schnelle Reaktionen garantiert, was in komplexen Managementaufgaben und der Planung von Produktionsketten entscheidend ist. So können Spieler die Herausforderungen der Industrie in bester Qualität meistern.

Wayfinder – Koop-Action auf höchstem Niveau dank DLSS

Wayfinder, das kürzlich den Early Access verlassen hat, bringt die rasante Drei-Spieler-Koop-Action auf ein neues Level. Dank NVIDIA DLSS Super Resolution profitieren GeForce-RTX-Spieler von verbesserten Bildraten und gestochen scharfer Grafik. Die Fähigkeit, die Performance in einem hektischen Action-Rollenspiel zu steigern, ohne die visuelle Qualität zu beeinträchtigen, macht DLSS zu einem essenziellen Bestandteil des Spiels. In Wayfinder erkunden die Spieler zusammen eine dynamische Welt voller Gefahren und Belohnungen, während NVIDIA Reflex für die nötige Präzision sorgt, um in den schnellen und taktischen Kämpfen die Oberhand zu behalten.

The Axis Unseen – Horror trifft auf NVIDIA-Technologie

The Axis Unseen entführt die Spieler in eine düstere, offene Welt voller alptraumhafter Kreaturen, die es zu jagen gilt. Das gestern veröffentlichte Heavy-Metal-Horrorspiel setzt auf NVIDIA DLSS 3 und Reflex, um ein fesselndes Spielerlebnis zu garantieren. Mit Frame Generation und Super Resolution erleben Spieler flüssige Bewegungen und klare, detaillierte Grafiken, während NVIDIA Reflex für die nötige Reaktionsgeschwindigkeit sorgt, um in der gefährlichen Umgebung des Spiels zu überleben. Die Kombination dieser NVIDIA-Technologien macht The Axis Unseen zu einem intensiven Horror-Abenteuer, das sowohl visuell als auch spielerisch beeindruckt.

Mit der Unterstützung von NVIDIA DLSS 3, Raytracing und Reflex können Spieler die neuesten Titel in atemberaubender Grafik und mit flüssiger Performance erleben. Die GeForce-RTX-40-Serie setzt dabei neue Maßstäbe für Grafik- und Reaktionsqualität. Weitere Einblicke in diese Grafik-Power erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.