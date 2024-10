Nach jahrelangem Warten ist es nun offiziell: „Red Dead Redemption“ kommt endlich auf den PC. Das 2010 erstmals veröffentlichte Open-World-Epos, das die Spieler in die raue Welt des Wilden Westens entführt, gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Videospielen seiner Zeit. Nun können PC-Spieler das Abenteuer um den Gesetzlosen John Marston in einer bisher unerreichten visuellen Qualität und mit zusätzlichen Features erleben.

Das Veröffentlichungsdatum legte Rockstar auf den 29. Oktober 2024 fest, und die Vorfreude in der Gaming-Community ist groß. Besonders bemerkenswert ist, dass nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die gruselige Erweiterung „Undead Nightmare“ Teil des Pakets sein wird. Diese Version bringt einen spannenden Twist ins Western-Setting, indem die Welt von „Red Dead Redemption“ von Zombies heimgesucht wird. Für viele wird dies die erste Möglichkeit sein, dieses Abenteuer zu erleben, während Veteranen sich auf zahlreiche Neuerungen freuen können.

Technisches Upgrade für eine neue Dimension des Gameplays

Die PC-Version von „Red Dead Redemption“ basiert auf den kürzlich veröffentlichten Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 4, bietet jedoch bedeutende technische Verbesserungen, die speziell für den PC optimiert wurden. Besonders die native Unterstützung von 4K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz sorgen dafür, dass die weitläufigen Prärien und verschneiten Berglandschaften so scharf und flüssig wie nie zuvor dargestellt werden. Diese Verbesserungen versprechen eine eindrucksvolle und immersive Spielerfahrung.

Zusätzlich hat Rockstar Games gemeinsam mit dem Studio Double Eleven an der Optimierung des Spiels gearbeitet. Die Unterstützung für Ultra-Wide- (21:9) und Super Ultra-Wide-Monitore (32:9) eröffnet neue Dimensionen in der Spielerfahrung, indem die weiten Landschaften noch immersiver wirken. Dank HDR10 erstrahlt die Spielwelt in besonders lebendigen Farben, während die Nächte düsterer und realistischer erscheinen. Diese technischen Upgrades machen die PC-Version zu einer der beeindruckendsten Iterationen des Spiels.

Eingabemöglichkeiten und Grafikoptionen für PC-Spieler optimiert

Neben den grafischen Verbesserungen bietet die PC-Version von „Red Dead Redemption“ auch eine Anpassung an die Vorlieben von PC-Spielern. Während der Controller weiterhin eine gängige Option bleibt, ermöglicht die Version nun auch die Steuerung per Maus und Tastatur. Das dürfte insbesondere Shooter-Fans freuen, die von der präziseren Steuerung profitieren können, was besonders in Schießereien oder Verfolgungsjagden einen Vorteil bringt.

Darüber hinaus sorgen fortschrittliche Technologien wie Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 und Nvidia Frame Generation für eine optimierte Framerate und gleichzeitig hochqualitative Grafiken. Diese Technologien ermöglichen es Spielern mit leistungsstarken PCs, das Maximum aus ihrer Hardware herauszuholen. Mit diesen neuen Optionen stellt die PC-Version weit mehr als eine einfache Portierung dar. Sie bietet sowohl langjährigen Fans als auch Neulingen die Möglichkeit, den Wilden Westen in einer noch nie dagewesenen Tiefe und Intensität zu erleben.