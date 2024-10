Sony Interactive Entertainment schließt das Kapitel Concord und beendet gleichzeitig die Arbeit der Firewalk Studios. Ursprünglich als spannender PvP-Shooter für die PlayStation 5 angekündigt, stieß Concord von Beginn an auf ein überfülltes und anspruchsvolles Marktumfeld. Bereits nach wenigen Tagen beendete Sony den Betrieb der Server und erstattete den Kaufpreis zurück, was den Erwartungen an eine stabile und langfristige Spielerbasis deutlich widersprach. Für die Firewalk Studios stellte dieser schnelle Rückschlag einen bitteren Punkt dar – ein Projekt, das hohe Ansprüche an sich selbst stellte, konnte in einem hart umkämpften Genre einfach nicht Fuß fassen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

CEO Hermen Hulst bestätigte, dass Sony umfangreiche Optionen geprüft habe, um Concord eventuell wiederzubeleben, jedoch letztlich ohne Erfolg. Neben dem generellen Desinteresse der Spielerschaft im Markt für PvP-Ego-Shooter gab Sony auch die internen Ziele an, die im Verlauf der Entwicklung immer wieder verfehlt wurden. Während Sony die betroffenen Entwickler schätzt und alternative Arbeitsplätze im Unternehmen anbieten möchte, spiegelt das Scheitern von Concord vor allem die hohen Erwartungen wider, die im stark wachsenden und anspruchsvollen Live-Service-Bereich auf Hersteller lasten.

Strategiewechsel bei Sony: Die Auswirkungen auf den Mobile-Bereich

Sony beschränkt den Umstrukturierungsprozess jedoch nicht auf Firewalk Studios. Auch das Mobile-Studio Neon Koi, zuvor bekannt als Savage Game Studios, bleibt von den Veränderungen nicht unberührt. Neon Koi, das Sony 2022 übernahm, war eigentlich für die Ausweitung der PlayStation Mobile-Sparte gedacht. Nun hat Sony beschlossen, das Studio und dessen bisherige Projekte nicht weiter zu unterstützen. Stattdessen plant der Konzern, sich im mobilen Gaming stärker auf Spiele zu konzentrieren, die im Einklang mit den Kernwerten der PlayStation Studios stehen.

Diese Schritte deuten auf eine tiefgehende Neuausrichtung hin, die das Unternehmen vor allem in seinen Bereichen Mobile und Live-Service zielgerichtet positionieren soll. Sony zeigt mit diesen Entscheidungen, dass es langfristigen Erfolg mit bekannten Marken anstrebt und gleichzeitig bestrebt ist, Herausforderungen auf einem zunehmend dynamischen Marktumfeld zu begegnen.