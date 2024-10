Halloween steht vor der Tür und was gibt es Schöneres, als sich in düstere Abenteuer voller Spannung und Schrecken zu stürzen? Passend zum Fest der Geister, Monster und Gänsehaut hat der PlayStation Blog eine Liste der zehn besten Horrorspiele zusammengestellt, die über PlayStation Plus Essential, Extra und Premium verfügbar sind. Hier finden sich beliebte Klassiker und packende Indie-Titel, die allesamt perfekte Gruselstimmung verbreiten.

Für Abonnenten von PlayStation Plus hält diese Liste einige Highlights bereit: Darunter Titel wie das eindringliche Remake von Dead Space, der Horror-Klassiker Resident Evil 2 und das erzählerische Meisterwerk The Last of Us Part I. Aber auch Indie-Geheimtipps wie Doki Doki Literature Club Plus! und Inscryption sorgen für unvergessliche Gruselmomente.

Die Halloween-Horror-Empfehlungen auf PlayStation Plus

Die diesjährige Halloween-Auswahl auf PlayStation Plus bietet eine breite Palette an Titeln, die sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 verfügbar sind. Hier ein Überblick:

Dead Space (PS5) – Essential, Extra und Premium (verfügbar bis 4. November)

(PS5) – Essential, Extra und Premium (verfügbar bis 4. November) Doki Doki Literature Club Plus! (PS5, PS4) – Essential, Extra und Premium (verfügbar bis 4. November)

(PS5, PS4) – Essential, Extra und Premium (verfügbar bis 4. November) Resident Evil 2 (PS5, PS4) – Extra und Premium

(PS5, PS4) – Extra und Premium Inscryption (PS5, PS4) – Extra und Premium

(PS5, PS4) – Extra und Premium Dead by Daylight (PS5, PS4) – Extra und Premium

(PS5, PS4) – Extra und Premium DREDGE (PS5, PS4) – Extra und Premium

(PS5, PS4) – Extra und Premium The Last of Us Part I (PS5) – Extra und Premium

(PS5) – Extra und Premium Forbidden Siren (PS5, PS4) – Premium

(PS5, PS4) – Premium The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (PS5, PS VR2) – Premium

(PS5, PS VR2) – Premium DOOM 3 (PS4) – Premium

Diese Auswahl deckt ein breites Spektrum an Horror-Themen ab: von nervenaufreibenden Survival-Erlebnissen bis hin zu düsteren Psycho-Abenteuern und VR-Titeln, die besonders intensiv sind. Die komplette Liste sowie detaillierte Informationen zu den einzelnen Spielen sind im PlayStation.Blog zu finden.

Zusätzlich zu den enthaltenen PlayStation Plus-Titeln gibt es im PlayStation Store derzeit eine Auswahl an Halloween-Rabatten auf zahlreiche Horrorspiele, die für jeden Geschmack das Richtige bieten – ob blutige Action, Psycho-Thriller oder übernatürliche Erlebnisse.

Horror-Tipp: Until Dawn Remake für PS5 und PC

Natürlich lässt es sich PlayStation nicht nehmen, nochmal auf das kürzlich veröffentlichte Remaster von Until Dawn zu verweisen. Ursprünglich 2015 für die PS4 erschienen, wurde das von Supermassive Games entwickelte und nun von Ballistic Moon neu inszenierte Horror-Abenteuer für die PlayStation 5 und den PC komplett überarbeitet. Die neue Version glänzt mit verbesserter Grafik, intensiver Präsentation und erweiterten Gameplay-Elementen.

In Until Dawn findet sich eine Gruppe von acht Freunden in einer abgelegenen Berghütte wieder, in der zwei ihrer Freunde spurlos verschwanden. Schon bald wird der idyllische Rückzugsort zum Schauplatz eines Überlebenskampfes, der alle Spieler in seinen Bann zieht.

