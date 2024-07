Sommerloch? Nicht bei Bahviour Interactive! Das kanadische Entwicklerstudio hat eine große Ankündigung für Dead by Daylight gemacht. Die ikonische Videospielheldin Lara Croft wird demnächst den Nebel betreten und ihre Tapferkeit ein weiteres Mal unter Beweis spielen.

Behaviour Interactive hat im Laufe der vergangenen Jahre bereits viele ikonische Figuren in Dead by Daylight-Kapitel eingearbeitet. Dazu gehören beispielsweise Freddy Krüger, Ellen Ripley, Nicolas Cage oder doch ganze Franchises wie Dungeons & Dragons. Nun kommt eine weitere ikonische Figur mit der Videospielheldin Lara Croft hinzu. Sie stürzt sich Mitte Juli in den Nebel – muss allerdings auf ihre vertrauten Waffen verzichten.

Tomb Raider-Fans wissen es bereits: Lara Croft ist eine erfahrene Heldin, die während ihrer waghalsigen Expeditionen dem Tod bereits oft ins Auge geblickt hat. Normalerweise ist sie mit ihren Pistolen ausgestattet, um sich gegen ihre Feinde zur Wehr zu setzen. Doch in dem neusten Kapitel von Dead by Daylight kann sie auf ihre Waffen nicht zugreifen.

Stattdessen werden ihre Hartnäckigkeit, ihr Überlebenswissen und ihre Tapferkeit in drei Talente umgewandelt, um damit sie den Überlebenskampf im Nebel zu ihren Gunsten entscheiden kann.

Wer sich bereits vorm offiziellen Release am 16. Juli einen Blick von Laras Fähigkeiten machen will, kann ab sofort auf Steam vorbei schauen. Dort steht die kostenlose Testversion des neuen Kapitels ab sofort zur Verfügung. Hier können Interessierte Laras neue Fähigkeiten ausprobieren und ihren Überlebenskampf im Nebel vorab ausfechten.

Weitere Infos zu dem neuen Kapitel findet ihr auf der offiziellen Website.