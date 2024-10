Der September brachte spannende Neuigkeiten und überraschende Ankündigungen in der Welt der Videospiele. Hier sind die Gamers Top Artikel des Monats September 2024!

Veröffentlicht am 2. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Fans des beliebten Farm-Simulators Stardew Valley warten gespannt auf das Update 1.6. Während die PC-Version bereits erhältlich ist, gab Entwickler Eric Barone bekannt, dass die Konsolen- und Mobile-Versionen noch etwas länger auf sich warten lassen. Der Grund dafür sei die Optimierung der neuen Inhalte, einschließlich der verbesserten Spielmechaniken und neuen Quests, für die spezifischen Plattformen. Ein genaues Erscheinungsdatum steht noch aus, aber es wird für Ende 2024 erwartet. Weitere Details findet ihr im Artikel.

CD Projekt Red plant nach Cyberpunk Edgerunners neue Projekte

Veröffentlicht am 5. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nach dem Erfolg der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners arbeitet CD Projekt Red an weiteren Projekten im Cyberpunk-Universum. Der Entwickler bestätigte, dass sie die Welt von Cyberpunk 2077 weiter ausbauen wollen. Geplant sind eine weitere Erweiterung sowie ein brandneues Spiel im selben Universum. CD Projekt Red hat jedoch klargestellt, dass die Qualität und das Spielerlebnis oberste Priorität haben, um die Fehler des ursprünglichen Launches von Cyberpunk 2077 zu vermeiden. Mehr dazu lest ihr im Artikel.

Frostpunk 2: Wichtige Infos vor dem Launch enthüllt

Veröffentlicht am 8. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Kurz vor dem Launch von Frostpunk 2 enthüllte 11 bit studios neue Details zum Spiel. Die Fortsetzung des post-apokalyptischen Stadtbau-Simulators wird tiefere moralische Dilemmata und neue, dynamische Spielmechaniken bieten. Spieler werden nicht nur ihre Stadt vor dem Untergang bewahren, sondern auch komplexe soziale Strukturen managen müssen. Der Release von Frostpunk 2 ist für Anfang 2025 geplant. Weitere Infos zum Spiel erfahrt ihr hier.

Nach Frust um Minecraft-Film: Fan animiert den Trailer

Veröffentlicht am 9. September

Nachdem die Produktion des offiziellen Minecraft-Films immer wieder verschoben wurde, hat ein Fan einen beeindruckenden animierten Trailer erstellt, der die Community begeistert. Der inoffizielle Trailer zeigt eine fantasievolle und liebevoll gestaltete Darstellung des beliebten Spiels. Viele Fans hoffen nun, dass die offizielle Produktion endlich Fahrt aufnimmt. Schaut euch den Trailer im Artikel an.

Sony stellt die PlayStation 5 Pro vor

Veröffentlicht am 10. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Sony hat offiziell die PlayStation 5 Pro angekündigt, die eine verbesserte Leistung und Grafik verspricht. Die neue Konsole wird 2025 erscheinen und richtet sich vor allem an Hardcore-Gamer, die Wert auf 4K-Gaming und höhere Bildraten legen. Die PS5 Pro wird zudem mit neuen Technologien wie verbesserten Raytracing-Funktionen ausgestattet sein. Mehr dazu gibt es im vollständigen Artikel.

Pearl Abyss stellt Crimson Desert vor

Veröffentlicht am 14. September

Crimson Desert, das neue Action-Rollenspiel von Pearl Abyss, wurde auf der Gamescom 2024 ausführlich vorgestellt. Das Spiel bietet eine offene Welt voller Abenteuer und Intrigen, in der Spieler in die Rolle von Söldnern schlüpfen. Die detailreiche Grafik und das dynamische Kampfsystem haben bereits viel Lob von der Gaming-Community erhalten. Crimson Desert erscheint voraussichtlich Ende 2024. Weitere Eindrücke findet ihr hier.



Tales of the Shire: Bald könnt ihr euch durchs Auenland spielen

Veröffentlicht am 23. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Fans von Der Herr der Ringe können sich auf Tales of the Shire freuen, ein neues Spiel von Wētā Workshop, das sich auf das gemütliche Leben der Hobbits im Auenland konzentriert. Das Spiel verbindet entspanntes Gameplay mit kleinen Abenteuern und bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, wie Gärtnern und Kochen. Weitere Details zum Release gibt es im entsprechenden Artikel.

Großes Drama! Assassin’s Creed Shadows wird verschoben

Veröffentlicht am 26. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Assassin’s Creed Shadows wurde offiziell auf unbestimmte Zeit verschoben, was bei Fans für Enttäuschung sorgt. Ubisoft erklärte, dass das Team mehr Zeit benötigt, um die Spielmechaniken zu verfeinern und technische Probleme zu beheben. Trotz der Verzögerung hoffen Fans, dass das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird. Mehr zur Verschiebung und Ubisofts Herausforderungen lest ihr hier.

Unknown 9: Awakening wurde vorgestellt!

Veröffentlicht am 30. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Unknown 9: Awakening, ein neues Action-Adventure, hat sich mit seinem mysteriösen Setting und spannenden Trailer viel Aufmerksamkeit gesichert. Das Spiel, entwickelt von Reflector Entertainment, spielt in einer parallelen Realität und folgt der Geschichte von Haroona, einer jungen Frau mit übernatürlichen Kräften. Spieler tauchen in eine komplexe Welt voller Geheimnisse ein. Mehr über die Enthüllung findet ihr hier.

Echoes of Wisdom: Zelda kämpft bei Release mit technischen Problemen

Veröffentlicht am 30. September

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das neueste Abenteuer von The Legend of Zelda – Echoes of Wisdom – ist kürzlich erschienen und bietet Fans ein aufregendes neues Spielerlebnis. Das Spiel knüpft an die klassische Zelda-Formel an, führt jedoch neue Gameplay-Elemente und eine offene Welt ein. Trotz kleiner technischer Probleme, wie FPS-Einbrüchen, haben die Fans die Rückkehr der beliebten Serie gefeiert. Weitere Details zum Release gibt es im Artikel.

Das waren unsere Gamers Top Artikel des Monats September 2024. Weitere spannende Artikel findet ihr in unserer Übersicht!