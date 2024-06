Geoff Keighley hat einen spannenden Trailer für das Summer Game Fest 2024 veröffentlicht. Das Event findet am 7. Juni statt. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Highlights.

Der Hype-Trailer zum Summer Game Fest 2024 zeigt eine Vielzahl von Spielen, die auf der diesjährigen Show präsentiert werden. Dazu gehören unter anderem das erst kürzlich angekündigte Astro Bot, Phantom Blade Zero, Sonic X Shadow Generations und das lange erwartete S.T.A.L.K.E.R: Heart of Chernobyl. Darüber hinaus können sich Fans auf Neuigkeiten zu Black Myth: Wukong, Dragon Ball: Sparking! Zero, Slitterhead, Star Wars Outlaws, Batman: Arkham Shadow, Kingdom Come Deliverance 2, Dune Awakening und Palworld freuen.

Star Wars Outlaws Batman: Arkham Shadow Kingdom Come Deliverance 2

Auch heiß erwartete DLCs fehlen auf dem Summer Game Fest 2024 nicht. So lassen sich im Hype-Trailer zum einen Szenen aus Elden Ring: Shadow of the Erdtree erkennen. FromSoftware hat bisher wenig über die Erweiterung verraten, weshalb die Community in Anbetracht der nahenden Enthüllung gespannt sein dürfte.

Zum anderen scheint auch endlich der DLC zu Alan Wake 2 präsentiert zu werden. Nachdem das Hauptspiel bereits im letzten Jahr die Community begeistern konnte, dürfte man sich nun auf einen Nachschlag im Horror-Survival-Bereich freuen.

Weitere Titel wie „Stellar Blade“ und „Helldivers 2“ sind ebenfalls im Trailer zu sehen, was bedeutet, dass PlayStation mit mindestens drei Spielen vertreten sein wird.

Überraschungen auf dem Summer Game Fest

Das Summer Game Fest 2024 verspricht, einige Überraschungen zu bieten. Letztes Jahr wurden Titel wie „Prince of Persia: The Lost Crown“ enthüllt. Auch dieses Jahr könnten neue spannende Spiele angekündigt werden.

Das Summer Game Fest startet am 7. Juni um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Nur kurz nach dem Event folgen weitere große Gaming-Shows. Am 8. Juni präsentiert Devolver Digital seine neuen Titel. Am 9. Juni ist Microsoft mit dem Xbox Showcase dran, direkt gefolgt von der Enthüllung des neuen „Call of Duty“-Teils. Ubisoft schließt am 10. Juni mit einer neuen Forward-Ausgabe ab. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch eine Übersicht aller Sommer-Gaming-Events ansehen.