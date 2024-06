Bereits in der letzten Woche haben zahlreiche Gaming-Unternehmen Showcases abgehalten, um ihre kommenden Titel zu präsentieren. Nun gesellt sich auch Nintendo in diese Liste ein und hält am heutigen Nachmittag eine neue Ausgabe des Nintendo Direct ab. Schon bei der Ankündigung hat die japanische Spieleschmiede eine klare Aussage getätigt.

Seit einiger Zeit hat die Gaming-Community schon darüber gerätselt, wann endlich die neuste Ausgabe des Nintendo Direct stattfinden wird. Am gestrigen Nachmittag gab es endlich eine klare Ansage. Heute, am 18. Juni um 16 Uhr könnt ihr für rund 40 Minuten dem Showcase beiwohnen.

Übertragen wird das Event über die offizielle Website oder über den deutschsprachigen YouTube-Kanal.

Schon bei der gestrigen Ankündigung fand Nintendo klare Worte zum Direct und gab an, dass es keine Informationen zu einer „möglichen Switch-Nachfolge“ geben werde. Stattdessen stehe der Fokus auf Spiele, die im Laufe diesen Jahres noch erscheinen werden.

Da an hauseigenen Spielen bisher nur Luigi’s Mansion 2 HD angekündigt ist, dürfte der Showcase einige Neuigkeiten bereithalten. Vielleicht bekommen wir sogar einen neuen Einblick auf Pokémon-Legenden: Z-A spendiert. Da der Titel allerdings erst im nächsten Jahr erscheinen soll, scheint ein Auftritt eher unwahrscheinlich.

Doch auch neue Informationen zu einigen Third-Party-Titeln sind nicht ausgeschlossen. So könnten während des Nintendo Direct neue Informationen zu LEGO Horizon Adventures und Harry Potter Quidditch Champions gezeigt werden. Zu beiden Titeln wurden in der vergangenen Woche Neuigkeiten enthüllt. Auch das kürzlich angekündigte Life is Strange: Double Exposure könnte vielleicht erwähnt werden. Das Adventure erzählt die Geschichte der mittlerweile erwachsenen Max Caulfield weiter und lässt sich noch einmal ihre besondere Fähigkeiten nutzen.

